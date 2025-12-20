Orbán Viktor miniszterelnök után Magyar Péter is beszédet mondott Szegeden. A Tisza Párt elnöke többek között „működő és emberséges hazáról”, és az „orbáni infláció” letöréséről beszélt – írja az Index.

A politikus szerint céljuk az, hogy betemessék azokat az árkokat, amelyeket az Orbán-kormány ásott magyar és magyar közé. Ígéretei között szerepelt a nyugdíjemelés, az adócsökkentés, valamint az egészségügy és az oktatás megmentése.

Magyar Péter beszédében többször is kemény szavakkal illette a miniszterelnököt és a Fideszt: Orbán Viktort gyávának nevezte, a kormánypártot pedig árulással vádolta. Felidézte Lázár János „szlovákozós” kijelentését is, amely szerinte nemcsak a Tisza Párt egyik jelöltjét sértette meg, hanem határon túli magyarok millióit. Úgy fogalmazott: a Fidesz elárulta a külhoni magyar közösségeket, és nem szólal fel akkor, amikor haverjai ártanak a magyaroknak.

Magyar Péter szerint onnan tudják a szegediek, hogy kampány van, hogy a Fidesz a városba érkezik és megígéri, hogy meglesz a harmadik híd.

„Harminc éve hallgatják ezt a szegediek, de a Tisza Párt megígéri, 2030-ra elkészül a harmadik szegedi híd”

– fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy feloldják a BYD-beruházás titkosítását és nem lesz külföldi munkaerő a szegedi BYD-gyárban.

A Tisza Párt elnöke bírálta az Orbán-kormányt a gyermekvédelem állapota, az egészségügyi rendszer működése és a közszolgáltatások romló színvonala miatt is. Szerinte egy állam minimumfeladata az lenne, hogy megvédje polgárait és gyermekeit, ám ez ma nem teljesül Magyarországon. Orbán Viktort azzal is támadta, hogy húsz éve kerüli a nyilvános vitát, és „digitális cirkusszal” próbálja elfedni a valós problémákat.

Magyar Péter beszédét optimista hangon zárta: a friss közvélemény-kutatásokra hivatkozva kijelentette, hogy a Tisza Párt nemcsak Szegeden, hanem országosan is „nem kicsit, hanem nagyon-nagyon” nyerni fog a 2026-os országgyűlési választáson, és 103 nap múlva átveszi a kormányzás felelősségét.