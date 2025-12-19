Miután a hvg.hu ezt a nyilvánosságba emelte, később úgy értesültek, hogy Hoffer Beáta működési vezérigazgató-helyettest és a szervezet humánpolitikai főosztályvezetőjét tették felelőssé, hogy a HUN-REN honlapján a közérdekű adatok között – a törvényi kötelezettségnek megfelelően – szerepelt a vezetők bére.

December 11-én a két vezető közös megegyezéssel távozott a HUN-REN-től, ezt az intézmény sajtóosztálya is megerősítette.

Úgy tudják, azzal érveltek a vezetők, hogy miután a HUN-REN október 28. után költségvetési szervből civil szervezetté alakult, már nem lett volna kötelező a vezetők bérét publikussá tenni. El is tűntek a honlapról az adatok mostanra. Az Akadémiai Dolgozók Fórumának beszámolója szerint a kommunikációs, a jogi, valamint a pályázati projektkezelő főosztály vezetői is távoztak az utóbbi időszakban.

Ismert, feltűnően magas fizetést visz haza a HUN-REN két felső vezetője, Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató – aki Orbán Viktor Digitális Polgári Körének is tagja – bruttó 9,4 millió forintot keres, s ez pedig még a jegybankelnök és a köztársasági elnök fizetését is túlszárnyalja. Eközben a kutatók csak ennek töredékéért dolgoznak.

Utóbb fény derült arra is, hogy nem sikerült helyesen bejegyeztetni a bíróságon a HUN-REN-re vonatkozó információkat, a kutatóközpontok SZMSZ nélkül működnek, a munkáltatói jogkör gyakorlása nem tisztázott, ezt már az Akadémiai Dolgozók Fóruma állította közleményében, amelyik szerint a vagyon kérdése szintén nem rendezett.

Azt tűzték ki célul, hogy az egyetemekhez hasonlóan magánosítsák a kutatói hálózatot is, ám az ott alkalmazott szervezeti formát, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványit (KEKVA) nem használhatták, mert azokat az átláthatatlanságuk miatt az EU kizárta több tudományos projektből is. Viszont a lap belső forrásai és egy cégjogokkal foglalkozó ügyvéd is megerősítette, hogy az unió így is könnyen fogást találhat a kutatóhálózat jogállásán is, mert az szinte teljesen ugyanolyan, mint a KEKVA-ké.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma felszólította a HUN-REN Irányító Testületének tagjait, Domokos

Pétert, Molnár Bélát, Roska Botondot, Melanie Seymourt, Szászi Istvánt és Zaránd Gergely

Attilát, hogy mondjanak le a testületben betöltött pozíciójukról.

„Ellenkező esetben úgy kell tekintenünk, hogy személyesen is erkölcsi, anyagi és jogi felelősséget vállalnak a HUN-REN szabálytalan és pazarló működéséért”

– nyomatékosították.