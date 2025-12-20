Egy utcára kitett mosógép miatt figyelmeztetett a szabálytalan hulladéklerakás következményeire Terézváros polgármestere. Soproni Tamás egy videóban mutatta be, mi történik azokkal, akik háztartási gépeiket közterületen hagyják – írja a Dívány.

A Király utcában talált mosógépet az önkormányzat munkatársai visszaszállították a tulajdonosához, a készülékre pedig figyelmeztető feliratot ragasztottak:

ismételt szabályszegés esetén akár 100 ezer forintos bírság is kiszabható.

Az ünnepek közeledtével a mosógép „díszcsomagolásban” érkezett vissza az érintett házhoz – erről a polgármester közösségi oldalán számolt be.

Soproni Tamás hangsúlyozta:

nem érdemes próbálkozni az illegális hulladéklerakással, mert az önkormányzat külön csapata figyeli, honnan és hogyan kerülnek ki az utcára a szabálytalanul elhelyezett hulladékok, amelyeket visszajuttatnak a tulajdonosokhoz.

Soproni Tamás emlékeztetett, hogy az elhasznált háztartási gépek elszállítása új készülék vásárlásakor törvényi kötelezettsége a forgalmazóknak. A vevők az új gép kiszállításakor kérhetik, hogy vigyék el tőlük a régit, amiért plusz költséget nem számolhatnak fel. Emellett a boltokban is leadhatják háztartási gépüket a szelektív hulladékgyűjtés keretében.

Az elektronikai hulladékok – például háztartási nagygépek, IT-eszközök, világítótestek – a MOHU hulladékudvaraiban és a szerződött MÉH-telepeken is leadhatók. Ezek átvétele díjmentes, sőt egyes helyeken bizonyos készülékekért ösztönző díjat is fizetnek. Emellett időszakos önkormányzati gyűjtések is segítik a szabályos és környezetbarát elhelyezést.