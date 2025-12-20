A tavalyi történelmi áremelkedés után a kakaó ára idén soha nem látott zuhanásban van.
Azonban hiába lett jóval olcsóbb az alapanyag, a csokoládék, édességek és ünnepi termékek ára nem követi a csökkenést.
A kakaó határidős jegyzése tavaly majdnem háromszorosára emelkedett, ami komoly fájdalmat okozott a gyártóknak, akik erre válaszul megemelték a csokoládé árát.
A cégek jelenleg is nagyrészt olyan készletekből termelnek, amelyeket a csúcson vásároltak meg, ráadásul számos gyártó közben módosította a termékek receptúráját vagy összetételét, amit nem lehet egyik napról a másikra visszacsinálni. Az iparág szereplői ezért egyelőre óvatosak az árcsökkentésekkel – írja a Portfolio.
A tavalyi sokk az egész csokoládéipart megrázta: az előre csomagolt élelmiszergyártó óriásoktól a kisebb kézműves csokoládékészítőkig Európában és az Egyesült Államokban mindenki versenyt futott azért, hogy elegendő kakaót szerezzen be, miközben igyekezett megőrizni a nyereségességét. Több szereplő számára a túlélés volt a tét, így nem sietnek azzal, hogy mérsékeljék a fogyasztói árakat.
„Az árak, amelyekkel a csokoládéipar jelenleg dolgozik, rendkívül magasak és fájdalmasak” – fogalmazott Jonathan Parkman, a londoni Marex Group árupiaci brókercég agrárértékesítési vezetője.
Elemzők és termelők egybehangzóan úgy látják, hogy az olcsóbb kakaó hatása legkorábban csak jövő év második felében jelenhet meg az üzletek polcain.
