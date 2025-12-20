Susie Wiles Donald Trump táborának egyik legbefolyásosabb alakja, közeli bizalmas, akinek nagy szerepe volt a második elnöki szék elnyerésében, előtte pedig Ron DeSantis sikeres floridai kormányzóválasztási kampányát irányította. Az utóbbi években Wiles-t gyakran fegyelmező erőként emlegették, aki megpróbálta strukturálni Trump impulzív politikai és kommunikációs stílusát – veti fel az újabb kínos, tengerentúli médiabotrányt az AFP.

A szakember a Vanity Fairnek adott interjúban kedden szokatlanul keményen jellemezte a főnökét és több bizalmasát:

Donald Trumpot saját apjához, egy „alkoholista személyiséghez” hasonlította.

Trump elbizakodott, Vance érdekember

„A jól funkcionáló alkoholistáknál a személyiségjegyek eltúlzódnak, amikor isznak. Egyfajta szakértő vagyok a nagy személyiségek terén” – nyilatkozta Susie Wiles, a szerző szerint hozzátéve, hogy az amerikai elnök is ilyen.

„Azzal a hozzáállással működik, hogy nincs semmi, amit ne tudna megcsinálni. Semmi, nulla, abszolút semmi”

– fogalmazott.

A lap szerint Wiles nem finomkodott a szavakkal akkor sem, amikor más kormánytisztviselőket jellemzett.

J. D. Vance alelnökről például kimondta, hogy

egy évtizede még összeesküvés-elmélet hívő volt,

és csak egyéni politikai ambíciók miatt vált Trump korábbi kritikusából a legközelebbi bizalmasává.

Ketaminfüggő furcsa madár

Pam Bondi főügyészről pedig úgy szólt, hogy teljesen hibásan járt el a kínos Epstein-akták kezelésekor és még ferdítette is a tényeket, míg Elon Muskot „saját bevallása szerint is ketaminhasználónak” és „furcsa madárnak” nevezte.

Az elnöki körből kikerült nyilatkozat óriási feszültséget keltett a kabinetben, amire Trump jobbkeze sietett felháborodni és azzal vádolta az újságot, hogy

szavait szándékosan kiragadták az eredeti kontextusból egy „becstelenül szervezett lejárató kampány” részeként.

Wiles azonban nem tagadta a neki tulajdonított állításokat.

Ugyanakkor úgy tűnik, Trump nem vette zokon: utóbb a New York Postnak maga is megerősítette, hogy „birtokló személyiséggel rendelkezik”, és hajlamos a függőségre. Elismerte azt is, hogy alkoholista személyiséggel rendelkezik, bár egyáltalán nem iszik alkoholt.