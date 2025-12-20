Cikkünk frissül...

Ha nincs Fidesz, van háború, vannak migránsok, jó sokan, nincs egymillió munkahely, és hiányozna 200 ezer magyar gyerek az életünkből, nincs gyerek után járó adókedvezmény és a fiataloknak lakásvásárlásra kedvező hitel – mondta a szegedi Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor. Itt a 29. Lázárinfó keretében most az építési és közlekedési miniszter moderálta a kormányfőt kérdező nézőket. Egy perc volt egy kérdésre, és egy perc a válaszra.

Lázár János előtte felvezetőjében azt mondta, a Fidesz-kormány felépítette a munka alapú társadalmat a segélyalapú társadalommal szemben. Szerinte a tiszások pénzt fognak elvenni azoktól, akik dolgoznak, és odaadják azoknak, akik nem dolgoznak.

Orbán Viktor először protekciót kért Lázár Jánostól, hogy néha többet beszélhessen egy percnél. Szerinte a Fidesz olyan vezetőket tud elállítani, akikre a magyaroknak a legnagyobb szükségük van. Úgy vélte, az emberek nem rá szavaznak, hanem a „nagyszerű közösségükre”. Mint mondta, ez a közösség másokat is kiállíthatna, ha nyugodt kormányzást szeretnének, akkor Áder Jánossal az élen, ha friss és lendületes kormányzásra, akkor Lázár Jánossal, ha olyan kormányzást, amely alatt mindenki jól alhat a pénzügyei miatt, akkor Varga Mihállyal.

Jó kormányt más is tud csinálni.

Ő maga arra vállalkozott, hogy megváltoztatja a magyarok sorát, hogy ne kicsik és szegények legyenek, hanem nagyok és gazdagok – mondta Orbán Viktor, aki szerint ő 30 éve a legjobb korban van. Felhívta a figyelmet, hogy nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni, ez a veszély.

Elvenni az egyik háborúzó fél vagyonát és odaadni a másik háborús félnek, az azt jelenti, „hogy beszálltál a háborúba” – beszélt arról Orbán Viktor, hogy miért tartja jónak, hogy lekerült az asztalról az EU-csúcson az orosz vagyonok elkobzásának kérdése. Szerinte a belga minsizterelnök küzdött a legjobban, akiről sose hitte volna. Ha nem tartott volna ki, ma nagy bajban lennénk – tette hozzá.

Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarországnak.

Sokat meg kell tennünk azért, hogy ez ne következzen be, válaszolta Orbán Viktor egy erre irányuló kérdésre. A legjobb lenne, ha csupa Ausztria venne minket körül – tette hozzá. Kifejtette, Ukrajna teljes villamosenergia-ellátása 44 százalékban Magyarországról érkezik, enélkül összeomlottak volna, de a gázellátásának az 58 százaléka ia tőlünk érkezik, „orosz gázt hozunk be, és adunk tovább. A világ kicsit bonyolultabb, mint Brüsszelből látják”. Magyarországnak stabil Ukrajna kell, de fáj, hogy egy részét ellopják, a háború nem megerősíti Ukrajnát, hanem lerombolja” – jelentette ki.

Orbán Viktor szerint, „ha 2022-ben azt csinálták volna az európai vezetők, amit mi javasoltunk, az európai gazdaság sokkal jobb állapotban lenne, és a magyaroknak egyetlen fillérjébe sem került volna a háború.” Emlékeztetett, azt javasolta, hogy nem kell szankciókat bevezetni, hanem azonnal tárgyalni kell mindkét háborús féllel, le kell nyugtatni az egészet és erre Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az orosz gazdaságot csattra vágják.

A szankciók hozták az energiaár-emelkedést.

„Európában ma háromszor, három és félszer többet kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában. Így nem lehet versenyezni, persze, hogy agyonvernek bennünket. Az Európai Unióhoz való tartozás ma nem energiát ad nekünk, hanem energiát vesz el. 20 milliárd euró felett van az a vesztség, amit a magyar gazdaság a háború és a szankciók miatt elveszített” – foglalta össze Orbán Viktor.

A miniszterelnök előtt Áder János tartott prezentációt az elmúlt 15 éve eredményeiről. A volt köztársasági elnök a felsorolás elején elmondta, számok helyett inkább inkább képeket mutat, és a sort az autópályákkal kezdte, majd rátért az egészségügyre, az óvódákra, a felújított egyetemekre, az Operaházra és Zeneakadémiára.

Ahogy Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten, ezúttal Szegeden is párhuzamosan bonyolódik a Fidesz és a Tisza rendezvénye.