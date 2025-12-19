A mai napon közös megegyezéssel megszűnik az MVM Csoport 2024. december 16-án az E.ON Csoporttal kötött adásvételi megállapodása, amely az E.ON Energie Románia 68 százalékos részesedésének, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlásáról szól - tájékoztatta az MVM Csoport az Economxot.

Megtudtuk, hogy az MVM sajnálattal veszi tudomásul, hogy a román kormány nem támogatja a tranzakciót, annak ellenére, hogy a szerződő felek mindenben együttműködtek a román kormánnyal és a hatóságokkal.

Az MVM továbbra is elkötelezett a stratégiájában rögzített portfolió diverzifikáció és nemzetközi terjeszkedés mellett. Közép-Kelet-Európa nyolcadik legnagyobb társaságcsoportjaként változatlanul kiemelten keresi a regionális üzleti lehetőségeket. Az MVM regionális terjeszkedésével tovább kívánja erősíteni a régió ellátásbiztonságát.

Az MVM Csoport a jövőben is azon dolgozik, hogy a földgázkereskedelem mellett az energetika legtöbb területén regionális központtá váljon - hangsúlyozták a közleményükben.

Ahogy arról november végén már beszámoltunk, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) nem hagyta jóvá azt a tranzakciót, amelynek keretében a magyar MVM Csoport átvenné az E.ON Energie Románia tulajdonjogát – számolt be saját forrásokra hivatkozva több bukaresti hírportál is.

Bukarestben nagyon nem szeretnék, ha magyar kézre kerülne az energetikai vállalat – fűzte hozzá tudósításában a Krónika.