Kikerül az ABC televíziós csatornáról, és 2029-től kezdődően a YouTube-on lesz streamelhető a filmvilág legnagyobb eseménye, az Oscar-gála – jelentette be az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia.

A YouTube 2033-ig kapott kizárólagos globális jogokat a közvetítésre, az ABC pedig 2028-ig, vagyis a századik Oscar-gála évéig közvetíti az éves díjátadót.

Miután az éves filmdíjak átadását a Google tulajdonában lévő videómegosztó platform kétmilliárd felhasználója ingyenesen tekintheti meg majd világszerte, ez a lépés gyakorlatilag megszünteti a televíziós sugárzás szükségességét – mutatott rá beszámolójában az Euronews.

„Izgatottan várjuk, hogy sokrétű globális partnerségre léphessünk a YouTube-bal, amely a jövőben otthont ad az Oscar-gálának és az egész éves akadémiai programjainknak” – mondta Bill Kramer, az akadémia vezérigazgatója és Lynette Howell Taylor, az akadémia elnöke.

Hozzátették, ez a partnerség lehetővé teszi számukra, hogy az Akadémia munkáját a legszélesebb közönség számára tegyék elérhetővé világszerte – ez pedig egyaránt előnyös az Akadémia tagjai és a filmes közösség számára.

Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója a megállapodás kapcsán arról beszélt, hogy az Oscar-gála egyike a legfontosabb kulturális intézményeknek. „Az akadémiával való partnerség, amely a művészet és a szórakoztatás ezen ünnepét világszerte eljuttatja a nézőkhöz, a kreativitás és a filmrajongók új generációját fogja inspirálni, miközben hűek maradnak az Oscar-gála történelmi örökségéhez” - fogalmazott.

A Walt Disney tulajdonában lévő ABC szinte teljes története során közvetítette az Oscar-gálát, miután 1961-ben átvette az NBC-től az ezzel kapcsolatos jogokat. Az 1971 és 1975 közötti időszakot leszámítva, amikor ismét az NBC sugározta a műsort, az Oscar-gála mindig is az ABC-n volt látható.

„Az ABC több mint fél évszázada büszke otthona az Oscar-gálának. Alig várjuk a következő három televíziós közvetítést, beleértve a műsor centenáriumi ünnepségét is 2028-ban, és további sikereket kívánunk a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának” – írták közleményükben.

A tavalyi Oscar-gálát 19,7 millió néző követte nyomon az ABC csatornán, ami ötéves csúcs, de messze elmarad a műsor 1998-as, 57 milliós nézettségétől.