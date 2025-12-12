A magyarországi adórendszer teljesen torz, piacellenes és növekedésellenes – mondta a Klasszis Klub adásában Bokros Lajos közgazdász, volt pénzügyminiszter, emlékeztetve, hogy az általános forgalmi adót (áfát) a jelenlegi kormány emelte fel 27 százalékra, amivel a világon nálunk a legmagasabb az áfakulcs.

Mint mondta, egy normális forgalmiadó-rendszernek két követelménye van: az egyik, hogy kevés kulccsal dolgozzon, a másik pedig az, hogy ha mégis több kulcs van, akkor azok közel álljanak egymáshoz. Utóbbi hiányában az egyes érdekcsoportok folyamatosan abban lesznek érdekeltek, hogy az ő termékeik és szolgáltatásaik az alacsonyabb kulcs alá sorolják, ami önmagában versenytorzító és gazdasági versenyt akadályozó tényező.

A személyi jövedelemadó (szja) kapcsán elmondta, látszik, hogy szükség lesz a többkulcsos rendszer bevezetésére, ami nem jelent mindenki számára adóemelést. „A három kulcsnak például úgy kellene kinéznie, hogy 10–20–30 százalék: aki a 10 százalékos kulcsba tartozna, az 5 százalékpontnyi kedvezményt kapna a maihoz képest. Az egykulcsos 15 százalék az alacsony keresetűeknek sok, a magas kereseteknek nagyon kevés” – húzta alá.

A hazai szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsony, ami szintén torzító tényező a közgazdász szerint. Ráadásul a kedvezmények és mentességek is megterhelik ezt az adórendszert.

Bokros szerint itt a leggonoszabb változás most történik azáltal, hogy bevezetik a háromgyermekes anyák élethosszig tartó teljes szja-mentességét.

Ha valaki keres 1 millió forintot, az 150 ezer forinttal keres majd többet, tehát 3 gyermek esetén 50–50 ezer forint „nyeresége” van a mai helyzethez képest.

200 ezer forintos fizetés esetén, ugyanez a következőképp alakul: 30 ezer forinttal keres többet, tehát 3 gyermek esetén 10–10 ezer forint pluszt jelent a keresetében.

Teljesen alkotmányellenes gyermek és gyermek között különbséget tenni

– hangsúlyozta Bokros Lajos.

A világon nincs olyan adórendszer és szociális támogatási rendszer, amelyik a piac által kialakított folyamatosan növekvő jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségeket ahelyett, hogy csökkentetné, még növeli – tette hozzá.

Nemrég jelent meg egyébként a friss Gini-index is, amely alapján több évtizedes rekordra emelkedett az egyenlőtlenség Magyarországon. A társadalmi egyenlőtlenség mértéke negatív hatással is lehet a gazdasági növekedésre.

Bokros Lajos kérdésre válaszolva elmondta: „ne beszéljünk a Tisza-programról, mert a Tiszának nincs olyan programja, ami alatt ott van a Tisza pártnak, illetve Magyar Péternek az aláírása. Ez mind hamisítvány, ennek semmi értelme. Árnyékra ne ugorjunk”.

„A vagyon egy része az visszaszerezhető. Természtesen világméretű nyomozást kell indítani Interpol, Europol segítségével annak érdekében, hogy a magyarországi korrupt oligarcha különböző számláit és vagyonát zárolni lehessen Szingapúrtól a Kajmán-szigetekig. De látni kell, hogy a másik oldalon, hogy a vagyon jelentős része, amit ők hatékonytalan befektetések eredményeként halomztak föl, az elveszett” – húzta alá egy nézői kérdésre.