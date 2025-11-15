Cikkünk folyamatosan frissül...

Győrben válaszol egy kérdezz-felelek típusú program keretében Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, ahol a Digitális Polgári Körök megkezdik a háborúellenes országjárásukat. Az országjárás csak a DPK-tagok által látogatható, nem nyilvános esemény.

Orbán Viktor reggeli közösségi média-bejegyzésében megindokolta, hogy miért van szükség a háborúellenes gyűlésre: "a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik "mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt".

A miniszterelnök hozzátette:

Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!

Magyar Péter délután kettőkor fog utcafórumot tartani szintén Győrben.

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy Európa szívében háború dúl, ez a háború pedig hatalmas kockázatot jelent, akár a harmadik világháború kitörését is. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy hazánk már 10 éve védi a déli határait, nem engedjük be a migránsokat.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

nem véletlen, hogy Brüsszel a Tisza Pártot akarja kormányon látni, de amíg nemzeti kormányunk van, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba, szembe megy a többség döntésével is azért, hogy megvédje az országot.

Megérkezett a színpadra Orbán Viktor, a beszélgetést Váczi Gergő vezeti.

A miniszterelnök arra reagált először, hogy több bal- és jobboldali sajtóorgánum van jelen a teremben. Orbán Viktor szerint az, akit külföldről fizetnek, az nem hiteles forrás.

A beszélgetést Váczi arra terelte, hogy a gyűlés mottója, hogy "aki békét akar, velünk tart". A miniszterelnök szerint

a magyar társadalom beteges alakulásának a következménye az, hogy amikor ezt mondják a kormánypártiak, akkor az ellenzéki csoportok egyből kirekesztve érzik magukat.

Orbán Viktor szerint a magyarok nem akarnak háborút, a kérdés pedig az, hogy elég erősek és okosak vagyunk-e ahhoz, hogy kimaradjunk egy esetleges európai háborútól, valamint ellent tudunk-e mondani Brüsszelnek. Habár konkrétan nem mondta ki a válaszát, de azt állította, hogy

a 2010, azaz a kormányváltás óta eltelt munka esélyt ad hazánknak arra, hogy kimaradjon a háborúból.

A beszélgetés áttért a washingtoni találkozóra, ami Orbán és Trump között folyt, valamint a régóta belengetett budapesti békecsúcsra, erről Orbán Viktor azt mondta: "A háborúzó felek akarnak-e ma békét? A válasz az, hogy nem. Ha akarnának, akkor béke lenne."

A miniszterelnök hozzátette azt is: meg kell próbálni megmozdítani azon nagyhatalmakat, akik a békében érdekeltek.

Állítása szerint Ukrajna megszűnt szuverén országnak lenni, nem képes fenntartani magát, csak a nyugati pénzek látják el ezt a feladatot.

„Magyarország a legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozik. Mindent meg kell próbálni ezért. Nem érdemes abból kiindulni, hogy csupa rossz ember van körülöttünk. Az európai vezetőkről tudnék mondani mindenfélét, de azt, hogy velejéig romlottak lennénk, ilyet nem merek állítani. Ezért szerintem minden emberben kétség szintjén benne van, hogy mit csinálunk. Vannak a bátrak, akik a háború ellen vannak. Ilyenek vagyunk, mi, a szlovákok, és vannak, akik otthon, a négy fal között bátrak.”

- mondta a miniszterelnök.

Orbán hosszan beszélt a homogenitás fontosságáról, a nemzeti értékek megérzéséről, és arról, hogy jó az, amikor a szomszédaink olyanok, mint mi vagyunk.

A beszélgetés végéhez közeledve megemlítették a fiatalokat is: "A fiataloknak nem engednünk kell, hanem le kell ülünk velük beszélgetni, mert ők mi vagyunk. És ha beszélünk velük, akkor biztos vagyok benne, hogy a többségük ugyanarra fog jutni, mint mi, hiszen végsősorban mind magyarok vagyunk. És ha magyar vagy, abból következik néhány törvény, ami be kell tartanunk, mert egyébként nem maradsz életben, és el fogsz tűnni a világszínpadról."

Azt is hozzátette Orbán Viktor, hogy a fiatalok is lehetnek hazafiak.

A beszélgetés után Szabó Zsófi és Rákay Philip, a műsorvezetők a közösségi médiában feltett kérdéseket olvasták fel a miniszterelnöknek.

Az utolsó kérdés arról szólt, hogy mit gondol a miniszterelnök a Tisza Párt eseményeiről, amik ugyanabban az időpontban lesznek, mint a Roadshow eseményei. Orbán azt válaszolta:

nem könnyű Magyarországon ma baloldalinak lenni, hiszen a baloldal összes értékét a jobb oldal valósította meg. Márpedig ha ez így van, mi marad értéknek a baloldalon?

- tette fel a kérdést.