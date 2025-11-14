Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a dpkshop honlapon – írta rövid Facebook-bejegyzésében a kormányfő. Hozzátette, a pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a „Jónak lenni jó!” kampány keretében.

A pulóver eredeti ára 12660 forint, de máris 25 százalék kedvezménnyel rendelhető, a póló 7335 helyett, most 5500 forint.

A kommentelők között volt, aki azt javasolta, inkább a mélyszegénységben élő magyarországi gyermekeket kellene a bevétellel támogatni.