Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a dpkshop honlapon – írta rövid Facebook-bejegyzésében a kormányfő. Hozzátette, a pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a „Jónak lenni jó!” kampány keretében.
A pulóver eredeti ára 12660 forint, de máris 25 százalék kedvezménnyel rendelhető, a póló 7335 helyett, most 5500 forint.
A kommentelők között volt, aki azt javasolta, inkább a mélyszegénységben élő magyarországi gyermekeket kellene a bevétellel támogatni.
Orbán Viktor az elhíresült rajzáról: Nagyon ügyetlen vagyokOrbán Viktor ATV-nek adott interjújával kapcsolatban a legnagyobb figyelmet a rajza kapta, amit az interjú közben készített, és a felvétel után meg is osztotta azt egy Rónai Egon műsorvezetővel készült fotón. Csütörtökön délelőtt egy rövid videóban beszélt a rajzról a miniszterelnök, és elárulta: azért készítette, hogy rendszerezni tudja a gondolatait a fejében. Itt olvashat erről többet >>>
