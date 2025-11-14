Vegyesen alakult pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a hetet is vegyes eredménnyel fejezte be.

Az eurót este hét óra előtt 384,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 384,45 forint után,

a dollár jegyzése 330,86 forintra emelkedett 330,07 forintról,

a svájci franké pedig 416,46 forintra csökkent 416,90 forintról.

Kilőtt Orbán Viktor hangjára a forint, nem fest jól a grafikon Ütöttek egyet a forinton, miután Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt az amerikaiakkal kötött „védőpajzsról” - írtuk meg korábban

A hetet a forint szerény, 0,1 százalékos nyereséggel fejezte be az euróval szemben, a dollár ellenében 0,5 százalékkal erősödött, a svájci frankkal szemben viszont 0,9 százalékkal gyengült.

November eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben; 1,0 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 0,4 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 6,6 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 16,8 százalékkal erősödött a dollár és 4,9 százalékkal a svájci frank ellenében.