Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közölte: a 10 miniszteri vállalás keretében megkezdett mozdonyflotta-megújítás újabb mérföldkőhöz ért, szolgálatba állítják az 50. újabb mozdonyt is.
A vezérigazgatója videójában azt mondja, az újabb járművek nemcsak gyorsabbak és energiatakarékosabbak, hanem a mozdonyvezetőknek is jobb munkakörülményeket biztosítanak.
A flotta fiatalításával párhuzamosan azonban veterán gépeket is nyugdíjba engednek. Így többek között a Szili-mozdonyokat is, amelyek között van, ami már több mint 60 éve a síneken van.
Bejelentést tett a MÁV: sok utast váratlanul érhet, ami hamarosan jönKis mértékben növekszik a járatok száma a téli-tavaszi vasúti kínálatban. A Volánnál és a HÉV-nél is érdemes utánanézni a menetrendnek.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!