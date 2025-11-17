Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közölte: a 10 miniszteri vállalás keretében megkezdett mozdonyflotta-megújítás újabb mérföldkőhöz ért, szolgálatba állítják az 50. újabb mozdonyt is.

A vezérigazgatója videójában azt mondja, az újabb járművek nemcsak gyorsabbak és energiatakarékosabbak, hanem a mozdonyvezetőknek is jobb munkakörülményeket biztosítanak.

A flotta fiatalításával párhuzamosan azonban veterán gépeket is nyugdíjba engednek. Így többek között a Szili-mozdonyokat is, amelyek között van, ami már több mint 60 éve a síneken van.

Bejelentést tett a MÁV: sok utast váratlanul érhet, ami hamarosan jön

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Kis mértékben növekszik a járatok száma a téli-tavaszi vasúti kínálatban. A Volánnál és a HÉV-nél is érdemes utánanézni a menetrendnek.