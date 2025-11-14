Leállt a vasúti közlekedés a gödi vonalon hétfőn, miután a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő rosszullétre hivatkozva nem tudta ellátni a munkáját – derült ki a MÁV közleményéből.

A vizsgálat azonban kiderítette: nem egészségügyi ok, hanem súlyos fokú ittasság állt a háttérben.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a történtekről bejegyzésben számolt be. Mint írta, a hatóságokat azonnal értesítették, a rendőrség pedig a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával előállította az érintett munkavállalót. A vasutast a vállalatvezetés utasítására azonnali hatállyal felfüggesztették.

A társaság közölte: nagy erőkkel dolgoznak a forgalom helyreállításán, valamint az érintett utasok továbbszállításán.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV-nál zéró tolerancia érvényesül az ilyen esetekkel szemben, hiszen a biztonságért felelős munkakörökben a „minden értelemben józan” munkavégzés az elvárás.

A vezérigazgató a történtek miatt elnézést kért az utasoktól, az esetet pedig elfogadhatatlannak nevezte.