A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban. Ezek legfőbb célja az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések érvényesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, mindenekelőtt pedig a napi ingázási lehetőségek a javítása – írta közleményében a MÁV-csoport.

Az utasok többségének a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia: megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülnek az elérhető szolgáltatások.

Ahogy minden menetrendváltásnál, úgy néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosításra ezúttal is sor kerül, ezért érdemes a december 14-től érvénybe lépő változásokról is a MÁV-csoport hivatalos felületein tájékozódni.

Megváltoznak a Budapesti elővárosi, a regionális járatok, a nemzetközi vonatok Románia, Ukrajna és Ausztria felé, de kisebb változások lesznek a a H8-as és H9-es HÉV vonalon.

Volán-járatok is változnak:

A vasúti menetrendváltás mellett kiemelten a közúti buszos helyközi közlekedést érintő változásokat hoz az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, a változások jelentős terjedelme miatt november második felében külön tájékoztatást ad ki a cégcsoport.

A MÁV infomációs oldalán mindent megtalálhatnak.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is megszólalt a változást illetően: