Lázár János közlekedésért is felelős miniszter újabb esélyt és sok-sok százmilliárd forintnyi költségvetési forrást kap arra, hogy fejlessze a magyar vasutat. Még úgyis, hogy ezek a projektet bőven a 2026-os választási év utáni időszakra vonatkoznak, ami egyben azt is feltételezi, hogy a jelenlegi Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) határozza meg a vasútfejlesztési irányvonalat 2030-ig.

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent egy Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányhatározat, amely a vasútfejlesztések megvalósítása érdekében az Európai Beruházási Bankkal megkötendő finanszírozási szerződések és Projektmegvalósítási Megállapodás jóváhagyásáról szól.

Ebben a kormányfő egyetért a vasútfejlesztések megvalósítása érdekében az Európai Beruházási Bankkal megkötendő Projektmegvalósítási Megállapodás tartalmával, illetve felkéri Lázár János építési és közlekedési minisztert, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a Finanszírozási Szerződés aláírására.

Nagy Mártonnak legfeljebb 382,796 milliárd forintnak megfelelő összegig kell kötnie megállapodást az Európai Beruházási Bankkal. Szintén feladata a nemzetgazdasági tárcavezető részére, hogy a Magyar Állam mint hitelfelvevő nevében a finanszírozási szerződések végrehajtása érdekében megtegyen minden szükséges intézkedést, így különösen hitellehívási kérelmet nyújtson be az Európai Beruházási Bank részére.

Hat projektre vonna be a kormányzat forrásokat az Európai Beruházási Banktól

Pályafelújítás (140-es vasútvonal): Kiskunfélegyháza–Szeged-rendező vonalszakasz

korszerűsítése, Hídrekonstrukció: Gubacsi híd rekonstrukciója, Pályafelújítás (142-es vasútvonal): (Ócsai szőlők) Dabas–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal

villamosítása és elővárosi fejlesztése, Pályafelújítás (80-as vasútvonal): Hatvan–Füzesabony vasútvonal korszerűsítése, Pályafelújítás: Szolnok állomás pályahálózatának fejlesztése, Eszközbeszerzés: Eszközbeszerzés (munkagépek).

A lényeg, hogy évekre lebontva 2026 és 2030 közötti költségvetési években a fenti projektek megvalósítása érdekében összesen

Lázár Jánosnak legfeljebb 766 milliárd forint összegben kötelezettséget kell vállalnia.

Ebben egyébként szerepel egy összesen 395 milliárdos összeg is, amit az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva használhat fel a minisztérium.

Emellett 4., 5. és 6. sorszámú projektek finanszírozása érdekében támogatási szerződést kell kötnie a MÁV Pályaműködtetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal legfeljebb 371 milliárd forint összegben.