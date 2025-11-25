A partnerségről Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere, Jendrolovics Péter, a Gránit Bank lakossági divízióját vezető vezérigazgató-helyettese és Petkó Dóra, a Mastercard ügyfélkapcsolati menedzsere beszélgettek.

Mit jelent az új megállapodás egy tizenöt éve tartó együttműködésben?

Hegedüs Éva: Amikor 2010-ben digitális bankként elindultunk, ez a típusú üzleti modell még újdonságnak számított a magyar piacon, azonban mi hittünk abban, hogy a digitális működés lehet a jövő alapja. Az volt a célunk, hogy megkülönböztessük magunkat a versenytársaktól, egyszerű, gyors bankolást és magas UX-élményt nyújtsunk. Ehhez szükség volt természetesen egy kártyatársasági partnerre, hiszen a bankkártyás fizetés népszerűsége már akkor is folyamatosan emelkedett. A Mastercarddal közösen felépített partnerségünk folyamatosan támogatta úttörő innovációink piacra vitelét. Eredményeink megalapozták a Gránit Bank részvényeinek tőzsdére vitelét 2024-ben, s ugyanebben az évben elindítottuk – elsőként Romániában – határon átnyúló digitális lakossági szolgáltatásainkat is. A mostani megállapodás a jövő ügyfélélményének egyik stabil alappillére.

Márkus Gergely: Magyarország a digitális fizetések egyik legfejlettebb piaca a régióban: az érintésmentes- és mobilfizetési megoldások mára a mindennapi fizetések alapvetésévé váltak. Partnerségünk a Gránit Bankkal jó példa arra, hogyan tud egy globális technológiai vállalat és egy magyar bank közösen előre gondolkodni – az ügyfélélményt, az adatvezérelt fejlesztéseket és a kiberbiztonságot egységben kezelve. A következő években a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság és a személyre szabott digitális megoldások integrálása lesznek a közös fókuszban. Célunk, hogy a technológia láthatatlanul működjön, miközben kézzelfogható előnyt nyújt az ügyfelek számára.

Az elmúlt években több közös megoldásuk is formálta a fizetési piacot. Melyekre a legbüszkébbek?

Hegedüs Éva: 2016-ban Európában elsők voltunk a banki applikációra alapozott digitális mobilfizetés bevezetésében Android eszközre. Ez volt a Gránit Pay, amit a Mastercarddal közösen vittünk piacra. Már akkor lehetővé tettük a banki alkalmazáson belüli mobilfizetést, amikor a ma ismert megoldások még nem voltak Magyarországon elérhetők. Erre az áttörésre alapozva számos további, az ügyfélélményt növelő innovatív megoldást vezettünk be – A Mastercard Év Bankja versenyben azóta elnyert számos díj pedig megerősítette, hogy jó úton járunk.

Jendrolovics Péter: A Mastercarddal való kölcsönösen előnyös partnerség segítette, hogy 2020-ban elsőként jelenjünk meg a hazai piacon a Gránit Digitális Kártyaszolgáltatással, amellyel akár a szelfis számlanyitás másnapján mobilfizetésre használható digitális bankkártyát kaphatott az ügyfél. 2023 óta pedig meglévő ügyfeleink néhány kattintással igényelhetnek a banki app-ban azonnal elérhető forint és devizakártyát, a fizikai kártyával megegyező adatokkal és PIN-kóddal. Ezek a digitális kártyák azonnal használhatók mobilfizetésre, online vásárlásra és a kártyával járó kedvezmények igénybevételére. Az innovációkkal természetesen nem álltunk meg: 2025-ben piacra vittük az új Gold hitelkártyát, amely prémium szintű digitális szolgáltatásokat kínál, és amelynek appon belüli digitális igénylési folyamatáról elismerően nyilatkoztak a Mastercardnál is. Legújabb digitális kártyás fejlesztésünk pedig az appon belül ugyancsak néhány kattintással igényelhető egyszer használatos virtuális kártya, amely felhasználását követően megszűnik, így extra védelmet ad az online vásárlásoknál.

Petkó Dóra: Az említett fejlesztések azért is különlegesek, mert nem csupán új funkciókat jelentenek, hanem új szintre emelik az ügyfélélményt és a biztonságot. A Mastercard oldaláról abban segítünk, hogy ezeket a megoldásokat nemzetközi szintű rendszerek támogassák: ugyanazokra a biztonsági és adatvédelmi szabványokra épülnek, mint a világ vezető bankjainál. A közös munka számunkra mindig tanulási folyamat is – a Gránit Bank agilitása és ügyfélfókuszú gondolkodása jól kiegészíti a mi globális tapasztalatunkat. A legfontosabb eredmény az, hogy az innováció nem külön projektként, hanem a mindennapi működés természetes részeként van jelen.

A képen balról jobbra: Jendrolovics Péter, Márkus Gergely, Hegedüs Éva, Petkó Dóra Kép: Economx

Az innovatív megoldásokon túl a fenntarthatóság melletti elköteleződés is jellemzi a közös munkát. Hogy jelenik ez meg a partnerségben?

Jendrolovics Péter: Nagyon jó példa erre az Öko Kalkulátorunk, amelyet 2021-ben a világon az első kereskedelmi bankként integráltunk a banki mobilapplikációnkba. Az Öko Kalkulátor egyszerre erősíti a környezettudatosságot és ad gyors megoldást a cselekvésre is. Az ügyfél kártyaköltései alapján láthatja mobilbankjában, hogy vásárlásainak milyen hatása van a környezetünkre, azaz mekkora CO2 kibocsátás kíséri mindannapjait. A kibocsátás pedig könnyen semlegesíthető is ugyanott, faültetésre adott pénzadománnyal. Magyarországon szintén az elsők között kezdtük el a lebomló alapanyagból készülő bankkártyák kibocsátását is, új bankkártyáink többsége pedig már 100 százalékban újrahasznosított alapanyagból készül. A fenntarthatóság számunkra tehát ugyanolyan szerves része a fejlesztéseknek, mint a digitalizáció.

Márkus Gergely: Amikor egy technológia már kiforrott, még nagyobb hangsúlyt lehet fektetni az értékalapúságra. Az olyan megoldások, mint a Mastercard Carbon Calculator technológiára épülő Öko Kalkulátor is, nemcsak technikailag skálázhatók, hanem olyan nemzetközi szabványokra épülnek, amelyek a világ legfejlettebb piacain is megállják a helyüket. A Gránit Bankkal közösen azon dolgozunk, hogy minden innováció mögött egyszerre legyen ott az ügyfélélmény, a felelősség és a mérhetőség – kevesebb idő, több biztonság, tudatosabb döntések, és mindez fenntartható módon.

A megújult együttműködésben milyen modell szerint dolgoznak?

Petkó Dóra: Szolgáltatásalapú modellre építünk, ami azt jelenti, hogy a Mastercard szakértői nem kívülről támogatják a fejlesztéseket, hanem a Gránit Bank csapatával együtt dolgoznak a napi folyamatokban. Ez a működés jóval dinamikusabb, mint egy klasszikus projektstruktúra: a közös munka a stratégiai tervezéstől az éles tesztelésig végig együtt zajlik. Így a fejlesztési döntések gyorsabbak, az új megoldások pedig valós ügyféligényekre reagálnak.

Jendrolovics Péter: Ez a megközelítés, a Gránit Bank piaci tapasztalataira is építve lehetővé teszi, hogy a fejlesztéseink ne szigetszerű innovációk legyenek, hanem gyorsan validálható, jól mérhető megoldások, amelyek ténylegesen javítják az ügyfélélményt. A tudásmegosztás ebben a modellben nem távlati cél, hanem működési alapelv – és ettől lesz a partnerség több mint együttműködés: egy közös fejlesztési ökoszisztéma, ahol mindkét fél a maga erősségét hozza be, az ügyfél javára.

Mik lesznek a következő évek meghatározó irányai a digitális bankolásban?

Hegedüs Éva: A következő évek a mesterséges intelligenciáról fognak szólni. A Gránit Banknál ezt már két fontos területen is használjuk: az ügyfelek tájékoztatását teszi sokkal egyszerűbbé, hatékonyabbá és pontosabbá, másrészt a back-office területeken ad jelentős segítséget, például a jelzáloghitelek egyébként összetett és időigényes bírálatában. Az eredmény: gyorsabb ügyintézés, még magasabb ügyfélélmény, bankon belül pedig a hatékonyság jelentős növelése. A Gránit Bank az elmúlt 15 évben azért is tudott fenntarthatóan és stabilan növekedni, mert a digitális innovációkkal, a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokkal a bank működési költséghatékonysága kétszer jobb a magyar bankszektor átlagához képest, valamint a költség/bevétel mutatónk is 40% alatti. Fontos feladat azonban felmérni és meghatározni, hogy melyek a valós értéket adó, skálázható fejlesztések, és azokra fókuszálni. Ebben a folyamatban a Mastercard megbízható partnerünk.

Márkus Gergely: A digitális fizetés ma már láthatatlan háttérfolyamat, ami egyszerűbbé teszi a mindennapokat. A következő években ez még inkább személyre szabottá válik az agentic pay megoldások révén, ami az elektronikus fizetés következő lépcsőfoka: egy olyan új technológia, ahol a vásárlások lebonyolítása egy intelligens AI asszisztens közreműködésével történik. A Mastercard feladata ebben az, hogy ez a fejlődés biztonságosan, átláthatóan és mindenki számára elérhetően történjen. A Gránit Bankkal közösen azon dolgozunk, hogy a pénzügyek kezelése ne feladat legyen, hanem természetes része a mindennapoknak – egy olyan rutin, ami időt szabadít fel.

