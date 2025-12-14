A lakáshitel felvételének kritikus pontja az önerő megléte. A legfeljebb 3 százalékos, fix kamatú Otthon Start hitel esetében az arra jogosultaknak a vételár legalább 10 százalékát kell önerőként biztosítaniuk, míg alapesetben a bankok általában minimum 20 százalék saját forrást várnak el.

A közszolgálati otthontámogatás előnye, hogy a jogosult az éves nettó 1 millió forintos összeget egyszeri önerőként is kérheti a munkáltatójától. Ez az összeg (vagy ennek duplája, ha házastársak igénylik) közvetlenül beszámítható a bank által elvárt önerőbe.

Azok tehát, akik a jövőben terveznek ingatlant vásárolni, számolhatnak az 1 milliós támogatási összeggel. Fontos azonban, hogy az önerőként való felhasználás esetén az adásvételi szerződés megkötésére a támogatás átvételétől számítva 180 nap áll rendelkezésre. A hitelintézetek a rendelet alapján ezt az állami forrást a saját erő részeként fogadják el.

A havi lakáshitel-törlesztő minimalizálása

Egy már meglévő lakáshitel törlesztésére is fordítható a támogatás. A nettó 1 millió forint éves támogatás havi bontásban megközelítőleg 83 333 forintot jelent. Ezt az összeget a jogosult a munkáltatójától kapja meg, és azt a hitel havi törlesztőrészletének megfizetésére fordíthatja.

Egy 18 millió forintos Otthon Start hitel havi törlesztőrészlete 3 százalékos kamattal számolva például 85 358 forint. A 83 333 forintos havi közszolgálati támogatás ezt a terhet szinte teljes egészében fedezi, így az igénylőnek mindössze 2025 forintot kell saját zsebből fizetnie havonta.

Egy 30 millió forintos Otthon Start hitel havi törlesztője 142 236 forint. A közszolgálati támogatás levonásával a tényleges havi teher így 58 930 forintra csökken. A maximális, 50 milliós hitelösszeg esetén a támogatás felhasználását követően 153 773 forint lesz a fennmaradó havi költség.

Kiemelt előny a közszolgálatban dolgozó házaspároknak

A legmagasabb megtakarítási potenciált a házaspárok érhetik el, ha mindkét fél jogosult a közszolgálati otthontámogatásra és együtt igénylik az Otthon Start hitelt.

Ketten nettó 2 millió forint támogatást használhatnak fel önerőként. Például egy 50 millió forintos ingatlan megvásárlásához minimum 5 millió forintos önerőt kell előteremteni, ami így 3 millió forintra csökkenthető.

Ha az otthontámogatást hiteltörlesztésre fordítják, a havi terhet összesen nettó 166 666 forinttal (2 x 83 333 Ft) csökkenthetik. Így egy 50 millió forintos Otthon Start lakáshitel (25 év, 3 százalék kamat, 237 106 Ft havi törlesztő) végül csak 70 440 forint havi kiadást jelent egy éven keresztül.

Fontos ugyanakkor, hogy ha az adós és adóstárs nem házastársak, de mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a hitelre csak egyikük veheti igénybe a támogatást.

Fontos határidő a már Otthon Start hitellel rendelkezőknek

A támogatásra a közszolgálatban foglalkoztatottak széles köre jogosult, a kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint. A jogosultaknak a munkáltatójuk felé, formanyomtatványon kell bejelenteniük az igénylést.

Már meglévő hitel esetén vagy 2026. január 1-je előtt kötött szerződésnél a bejelentési határidő 2026. január 20.

Jövőbeni tervezés esetén, azaz 2026. január 1-jén vagy azt követően létrejövő szerződésnél a bejelentés a szerződés létrejöttét követően bármikor lehetséges.

Arra ugyanakkor figyelni kell, hogy a 2026-os év tekintetében az utolsó igénybejelentési határnap 2026. november 1. lesz.

A bankok akciókkal és gyorsított folyamattal támogatják az igénylést

Azok számára, akik most tervezik az otthonteremtést fontos szempont a bankválasztásnál, hogy az Otthon Start hitel berobbanása óta folyamatos a banki verseny is az igénylőkért.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján több pénzintézet ad jelentős jóváírást és kedvezményeket az igénylés mellé, amelyek kihasználásával tovább növelhető a pénzügyi előny. Érdemes azonban a hosszútávú – akár 25 éves – elköteleződés miatt a hitelhez kapcsolódó bankszámlacsomagok díjait is megismerni.

Az OTP Bank az Otthon Start hitel kezdeti költségeinek több tételét is elengedi, illetve visszatéríti. Az értékbecslés díjából például a bank átvállal 23 765 forintot az egyébként 58 765 forintos összegből, a folyósítási díjat pedig, mely 30 000 forint lenne, teljes egészében elengedik. A közjegyzői díj 50 százalékát téríti vissza a bank, ha Groupama törlesztési biztosítást is köt az igénylő és azt 3 évig fenntartja. Amennyiben a hitel mellé új bankszámlanyitás is történik, 30 000 forint jóváírás és RTL+ Prémium előfizetés is járhat az igénylőknek. Az OTP Banknál az Otthon Start hitelen kívül CSOK Plusz, Falusi CSOK, Babaváró támogatás és munkáshitel is elérhető, ami azok számára előnyös, akik kombinálnák ezeket.

Az Erste Otthon Start akciója visszavonásig tart. A bank az igénylés mellé 200 000 forint jóváírást ad, a feltételek teljesítése esetén. A jóváírás további 40-40 ezer forinttal növelhető új számlanyitás, valamint törlesztésvédelmi biztosítás és lakásbiztosítás megkötése esetén.

A Gránit Bank 200 000 forint jóváírást ad, ha a hitel 2026. január 31-ig befogadásra, 2026. április 30-ig pedig folyósításra kerül. Feltétel még, hogy az adós(ok) havonta együtt legalább 250 000 forint jövedelmet utaltatnak a banknál vezetett számlájukra már a folyósítást megelőzően és a teljes futamidő alatt. Az új számlanyitással 40 ezer forint jóváírás is szerezhető. A Gránit Banknál az Otthon Start hitel kamata 2,85 százalék és a kezdeti költségeket részben visszatéríti, illetve elengedi.

A CIB Bank akciója év végéig tart, de várhatóan hosszabbításra kerül. Ennek keretében a bank 250 ezer forint egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé. A CIB-nél a kamat évi 2,95 százalék, a kezdeti költségek egy részét elengedik, illetve az értékbecslés díját folyósítás után visszatérítik.

A MagNet Bank 2025. december 31-ig futó akciójában 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalványt kapnak az igénylők, ha legalább 10 millió forintot igényelnek közvetlenül a banknál és van meglévő MagNet bankszámlájuk, vagy a folyósításig nyitnak egyet. A kezdeti költségekből a MagNet 50 000 forintot folyósítás után visszatérít, és a közjegyzői díjból is maximum 50 000 forintot visszakap utólag az igénylő.

