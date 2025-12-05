A Gránit Bank Nyrt. pénteken tájékoztatást tett közzé, melyben friss terjeszkedéséről is beszámolt.

Azt írták: a Gránit Bank továbbra is elkötelezett amellett, hogy magas színvonalú, digitális alapú pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson belföldön és nemzetközi szinten egyaránt. A bank elektronikus csatornáin keresztül Magyarországon kívül Romániában is kiszolgál – határon átnyúló („cross-border”) szolgáltatás formájában – lakossági ügyfeleket, széles termékpalettával.

Mint jelezték, a bank romániai terjeszkedése első évének eredményei kedvezőek:

a szolgáltatás elindítását követően már több mint 10 000 számlát nyitottak a banknál romániai lakossági ügyfelek. Ez a teljesítmény megerősítette a bank digitalizációs stratégiáját, valamint a határon átnyúló működési modell életképességét és versenyképességét.

A bank a kibocsátási tájékoztatóban jelezte, hogy a bank digitális üzleti modelljét relatíve gyorsan és viszonylag alacsony költséggel lehet külföldi piacokra bevezetni. Az Európai Unión belül ennek egyik leghatékonyabb módja a határon átnyúló szolgáltatás nyújtása, amelyet a bank az első ízben Romániában indított el 2024. október 18-án.

Ennek tapasztalatai alapján további EU-s országokba történő belépést mérlegel a bank. Ennek megfelelően a bank jelenleg

több európai uniós piacot vizsgál annak érdekében, hogy újabb országokban is elérhetővé tegye lakossági szolgáltatásait digitális platformján keresztül, szintén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában, köztük Spanyolországot, amelynek kapcsán a bevezetés előkészítése elindult.

A tervezett terjeszkedés részleteiről, az új piacokkal kapcsolatos döntésekről és az ezekhez kapcsolódó lépésekről a bank a jövőben is megfelelő időben, a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a befektetőket – ígérték.

Forró lett az év vége a bankoknál: hihetetlen kamatverseny indult a lakossági betétekért Az év utolsó hónapjaira ismét szélesedni kezdett a választék az akciós lekötött betéteknél. A nem egyszer az állampapír-hozamokkal is vetekedő kamatokkal az új ügyfelek elcsábítása legalább annyira fontos cél, mint a forrásszerzés. Bővebben >>>