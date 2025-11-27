A Gránit Bank egyedi szinten az év első kilenc hónapjában 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el. "Ez a Bank eddigi legmagasabb háromnegyedévi profitját jelenti. Az év első kilenc hónapját a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel zárta a pénzintézet” - emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az adózott eredmény 14,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

Forrás: Gránit Bank

Gyorsabban nő a bank a teljes szektornál

A csütörtökön publikált gyorsjelentés szerint a lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, szemben a bankszektor 11,1 százalékos átlagos lakossági betétnövekedésével. A vállalati betétállomány éves szinten 10,2 százalékkal bővült, a szektor átlagos növekedését meghaladva. A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal bővült, a piac 12 százalékos növekedését meghaladva. A vállalati hitelállomány 46 százalékkal emelkedett.

A pénzintézet piaci részesedése szeptember végén a betétállományban 3,3, a hitelállományban pedig 2,3 százalék volt.

Konszolidált szinten a Gránit Bankcsoport adózás utáni eredménye – az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül – 17,1 milliárd forint volt az év első kilenc hónapjában. A csoport mérlegfőösszege 1 702 milliárd forint, 11 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, a saját tőke 68,2 százalékkal emelkedett, a kezelt vagyon 3 411 milliárd forintos nagyságrendje 13 százalékos éves növekedést jelent.

Így teljesítettek a leányvállalatok

Equilor : az adózott eredmény 13,3 százalékkal nőtt, a kezelt vagyon 698,4 milliárd forintra emelkedett

: az adózott eredmény 13,3 százalékkal nőtt, a kezelt vagyon 698,4 milliárd forintra emelkedett Gránit Alapkezelő : az adózott eredmény 3 milliárd forint, 28 százalék növekedéssel; a kezelt vagyon 1 283 milliárd forint, amely 15 százalékkal magasabb az előző év végéhez képest.

: az adózott eredmény 3 milliárd forint, 28 százalék növekedéssel; a kezelt vagyon 1 283 milliárd forint, amely 15 százalékkal magasabb az előző év végéhez képest. Gránit Lízing: a lízingportfólió meghaladta a 63,5 milliárd forintot; éves szinten 30 százalék növekedést ért el



