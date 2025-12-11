A Gránit Bank Nyrt. nyerte az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár, valamint az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár számlavezetésére kiírt pályázatát, míg a Gránit Alapkezelő a két Pénztár vagyonkezelési pályázatának nyertese lett. A Gránit Bank a megbízással közvetve mintegy 300 ezer tag rendszeres befizetését kezeli, míg a Gránit Alapkezelő összesen közel 196 milliárd forint értékű portfólió kezelésére kapott megbízást. A számlaforgalom már elindult, a vagyonkezelés pedig 2026. január 1-jével veszi kezdetét – áll a bank friss közleményében.

A Pénztárak által kiírt pályázatok kiértékelését követően a számlavezetésre és ezzel közvetve összesen mintegy 300 ezer pénztári tag pénzügyi tranzakcióinak kezelésére a Gránit Bank ajánlata került kiválasztásra, amivel a hazai piacon első digitális bank szolgáltatásainak magas színvonalát, kedvező kondícióit, valamint a transzparens pénzügyi folyamatok iránti elkötelezettségét ismerték el.

„A megbízás elnyerése fontos mérföldkő számunkra, amelyre alapozva a jövőben értéket teremtő digitális megoldások bevezetését javasoljuk a Pénztárak számára – többek között a qvik fizetés és az AFR fizetési kérelmet együtt biztosító FairPay fizetés azonnali hozzáférhetőségével is állunk a Pénztárak rendelkezésére”

– húzta alá Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A Pénztártagok befizetéseiket november 29-től már a Gránit Banknál vezetett új számlaszámokra utalják.

A portfólió kezelésére vonatkozó nyertes pályázat a Gránit Alapkezelő többéves, stabil intézményi portfóliókezelési tapasztalatát, valamint a felelős befektetési szemlélet iránti elkötelezettségét ismeri el. Az Alapkezelő jelenleg is közel 280 milliárd forint értékű vagyont kezel intézményi partnerei – köztük nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok, alapítványok és vállalatok – megbízásából.

A Gránit Alapkezelő kiemelt célja, hogy a gondoskodás elvét a befektetések területén is képviselje: fenntartható, átlátható és ügyfélközpontú portfóliókezelési megoldásokkal támogassa partnerei biztonságos és stabil gyarapodását.

„Egy ilyen nagyságrendű intézményi mandátum elnyerése rendkívül ritka lehetőség a hazai piacon. A döntés komoly szakmai elismerés a Gránit Alapkezelő számára, és hosszú távú növekedési stratégiánk egyik fontos mérföldköve” – emelte ki Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

A Gondoskodás Pénztárak és a Gránit Bank, valamint a Gránit Alapkezelő együttműködése tovább erősíti a Pénztárak elkötelezettségét a prudens működés és a Pénztártagok érdekeit szem előtt tartó pénzügyi szolgáltatások és hozamcélok iránt. A váltás a Pénztárak működésében semmilyen fennakadást nem okoz, a Pénztártagok részére változatlan feltételek mellett biztosítják a megtakarítások kezelését.

„A Pénztárak célja, hogy a Pénztártagok megtakarításait olyan befektetési stratégiák támogassák, amelyek a hosszú távú eredményességre és a kiszámítható teljesítményre helyezik a hangsúlyt. A vagyonkezelő váltás ezen stratégia újabb mérföldköve” – hangsúlyozta Kiss Imre Ervin az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanács elnöke.

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár Magyarország meghatározó öngondoskodási szereplői, több évtizedes tapasztalattal és stabil háttérrel. A Pénztárak megújulása részeként hamarosan Gondoskodás Egészségpénztár és Gondoskodás Nyugdíjpénztár néven folytatják működésüket.