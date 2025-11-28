A hónap valószínűleg legfontosabb bejelentése hangzott el csütörtökön a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely elmondta: a Mol tárgyalásokat folytat az orosz Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb NIS olajvállalat felvásárlásáról. A Mol hivatalosan még nem erősítette meg a szóban forgó tárgyalásokat, a szerb sajtó viszont tényként kezeli azt. Mint ismert, a szerb cég az amerikai szankciók miatt került bajba (amelyek október 8-án léptek hatályba), eddig tengeri kőolajat dolgozott fel a társaság, a kőolaj Horvátországon keresztül csövön érkezett a NIS finomítóba, a szankciók miatt viszont ezek a beszállítások teljesen leálltak.

A NIS-ben a Gazpromnyeft részesedése 56,1 százalék, ebből 45 százalék van ténylegesen a birtokukban, a fennmaradó 11,1 százalék egy orosz pénzügyi csoport kezében van. Közel 30 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik a szerb állam, a maradék a dolgozóké és magánbefektetőké. A NIS a szerb tőzsdén jegyzett vállalat.

A moszkvai találkozón is szóba kerülhet a NIS

A problémás tulajdonrész kérdése és a Mol lehetséges szerepvállalása a tulajdonosi struktúrában minden bizonnyal szóba kerül Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki, moszkvai találkozóján. A kérdés egyebek mellett az, hogy tiszta piaci viszonyok mellett mennyit érhet a NIS 56,1 százaléka, illetve az, hogy a sürgős eladási kényszer miatt olcsóbban megvehető-e a vállalat. A helyzet tényleg sürgető, Szerbia napokon belül kifogyhat a stratégiai olajkészletekből, ezesetben a pancsovai finomítót le kell állítani, az üzemanyag ellátást pedig 100 százalékban importból kell fedezni.

A Mol pénzügyei lehetővé tennék a tranzakciót

Az Economx kérdésére Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari szektorelemzője elmondta, számításai szerint 1,41 milliárd dollár lehet az 56,1 százalékos NIS részesedés értéke. A cég értékének megállapításához a tavalyi EBITDA-ból érdemes kiindulni, amelynek 4,5-szerese lehet a cégérték (EV). A 4,5-ös szorzó a feltörekvő piaci olaj és gázcégek átlagos mutatója.

Ezekből 198,5 milliárd dinár (1 dollár = 101,3 dinár) EV következik, amely 29 milliárd dinár nettó adósságot is tartalmaz. A NIS teljes piaci kapitalizációja így közel 170 milliárd dinárra becsülhető, amelyből 95 milliárd az orosz tulajdonrész. De mivel ez irányító részesedés, ezért indokolt ehhez 50 százalék prémiumot számolni. Mindezek alapján az 56,1 százalékos részvénycsomag 142,6 milliárd dinárt, vagyis 1,41 milliárd dollárt érhet.

Jelen árfolyamon ez 465 milliárd forint.

A harmadik negyedév végén a Mol szinte pontosan ennyi, 1,42 milliárd dollár készpénzzel, vagy azzal egyenértékű pénzeszközzel rendelkezett.

Eddig szállításokkal segített Magyarország

Vucic szerb elnök szerint már a hétvégén leállhat a NIS finomító, ha az Egyesült Államok nem enyhít a szankciókon. De még ha meg is történik, azzal csak ideiglenesen nyernek időt a szerbek. Jó hír, hogy az orosz fél hajlandó eladni a részesedését. A NIS vevőjelöltjeként a Mol mellett az Egyesült Arab Emirátusok olajtársasága, az ADNOC neve is felmerült.

Az amerikai szankciók miatt bajba jutott Szerbia kisegítését a magyar kormány is prioritásként kezeli. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten Belgrádba utazott, és onnan jelentette be, hogy a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került ország felé. A tárcavezető szerint ez stratégiai döntés. A Mol novembertől már megduplázta a Szerbiába irányuló beszállítást, amit jövő hónap elejétől tovább növel majd – írta csütörtökön a vajdasági hírportál.

A NIS üzemelteti Szerbia egyetlen, évi 4,8 millió tonna kapacitású pančevoi olajfinomítóját. Emelett Szerbia legnagyobb üzemanyag-kiskereskedelmi hálózata is az övék, 327 benzinkúttal.