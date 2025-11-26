Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban. A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetését követően emlékeztetett, hogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiaellátása biztosításában, és ezért természetesen Szerbia is számíthat Magyarország támogatására most, amikor kihívásokkal néz szembe ezen a téren.

Hangsúlyozta,

hazánk minden rendelkezésre álló eszközzel hozzá fog járulni a szomszédos ország kőolajellátásnak garantálásához, és ennek keretében a Mol kész tovább fokozni a szállítását Szerbiába.

November hónapban a Mol a kétszeresére növelte a beszállítását Szerbiába. Decemberben ezt tovább növeli, így az év utolsó hónapjában 2,5-szeresére növeli a Mol a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását – tudatta Szijjártó Péter, aki rámutatott, hogy a vállalat százhalombattai finomítójában történt októberi tűzeset nem érinti az erre vonatkozó terveket.

A Mol a szállítások tekintetében minden hangszeren játszik.

Közúton, vasúton és a folyami szállítást igénybe véve is folyamatos a szállítás Szerbiába – közölte a külügyminiszter, aki azt is elmondta, hogy az első vasúti szállítást már lebonyolították, és már készítik elő a másodikat, emellett folyamatos a szállítás a Dunán keresztül is.

Szijjártó Péter szerint ebből az a tanulság, hogy villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket, és az ehhez szükséges strukturális változtatásokról már egyeztettek is a felek.

A miniszter ezután részletesebben kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló REPowerEU csomagra, amellyel szerinte Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverné az európai energiabiztonságot. „Brüsszelnek ez az erőszakos nyomulása azt jelentené, hogy Magyarország az eddigi két kőolajvezeték helyett egy kőolajvezetékre kellene, hogy alapozza a kőolajellátását" – vélekedett, hozzátéve, hogy épp Szerbia a legjobb példa arra, hogy ez milyen kiszolgáltatott helyzetet eredményezne.