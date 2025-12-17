A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 978,46 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 108 783,37 ponton zárt szerdán. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: negatív a hangulat a világ tőzsdéin, Európában is inkább mínuszba fordultak az indexek, a magyar piac pedig kissé alulteljesített.
A hazai vezető részvények közül sokat esett a Richter, emellett az OTP árfolyama is csökkent, a részvények az elmúlt napok emelkedését "adják vissza" - fogalmazott.
A Magyar Telekom és a Mol erősödött; a Magyar Telekom jó teljesítményét az elemző szerint segíthette, hogy a vállalat egy nagyobb pályázatot nyert a Gigabit Magyarország Program keretében, a Mol esetében pedig az olajárak emelkedése járulhatott hozzá a pozitív záráshoz.
A Mol 22 forinttal, 0,77 százalékkal, 2872 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,12 százalékkal, 1800 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,87 százalékkal, 34 300 forintra, a Richter-papírok árfolyama 260 forinttal, 2,64 százalékkal, 9595 forintra esett.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 045,79 ponton zárt szerdán, ami 82,54 pontos, 0,81 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
