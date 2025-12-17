A Mol a BÉT honlapján közölte, műszaki meghibásodás, egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta az októberi tűzesetet a százhalombattai finomító AV3 nyersolaj-desztilláló egységében. A belső vizsgálat az olajtársaság szerint a külső beavatkozást és a szándékos károkozást kizárta.

A javítások befejezését 2026 harmadik negyedévére prognosztizálják, ezt követően állhat vissza a finomító teljes kapacitása.

Azt írják, hogy a javítás idején átlagosan nagyjából 30 százalékos termeléskieséssel számolnak a Dunai Finomítóban, ami azonban időszakonként eltérő lehet. Ennek mérséklésére növelték a felkész alapanyagok feldolgozását, és fokozzák a termékek átvételét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növelik az importot a régió más szereplőitől annak érdekében, hogy az üzemanyag-ellátás biztosított legyen.

A vállalat közölte, rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed a műszaki károkra és a kiesett nyereségre is. A kárfelmérés még tart, a javítás időtávja az első mérnöki becsléseken alapszik, ezért az előirányzott 2026 harmadik negyedéves határidő még változhat a későbbiekben – írja az MTI.