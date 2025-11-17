A Magyar Telekom hétfőn bejelentette, megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel egyszeri juttatásokról, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztésről, valamint a munkavállalói létszám csökkentéséről.

A munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.

Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.

Ugyanakkor megállapodás született az érintett munkavállalói létszám nagyságrendileg 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki.

A negyedéves jelentés szerint szeptember végén 6 550-en dolgoztak a Magyar Telekomnál. Ez alapján a leépítés 111 főt érinthet.

Frissítés: cikkünk megjelenése után a Telekom sajtóosztálya jelezte, a létszámleépítés a Magyar Telekom Nyrt. és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-re vonatkozik, így az 1,7 százalék 90 fő munkavállalót jelent.