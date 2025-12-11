A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: jó hangulatban telt a kereskedés, a forgalom kifejezetten magas volt.
Az emelkedés az OTP-nek tudható be, több elemző új célárakat adott ki a bankpapírra: 39 ezer forintra emelte a JPMorgan, egy lengyel elemzőház pedig 39 200 forintra - mondta. A Mol is erős teljesítményt nyújtott, a vezető részvényekkel kapcsolatos egyéb hír nem érkezett - jegyezte meg.
A Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra, az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt. A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra, a Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett.
Jó hírek érkeztek, tovább zakatolhat az OTPEgy év alatt 6-7 százalékkal emelkedhet az OTP-részvények árfolyama a jelenlegi szintekről. Az orosz-ukrán háború esetleges rendezése még pedig vonzóbb befektetési célponttá tenné a bankpapírokat.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!