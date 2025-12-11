A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: jó hangulatban telt a kereskedés, a forgalom kifejezetten magas volt.

Az emelkedés az OTP-nek tudható be, több elemző új célárakat adott ki a bankpapírra: 39 ezer forintra emelte a JPMorgan, egy lengyel elemzőház pedig 39 200 forintra - mondta. A Mol is erős teljesítményt nyújtott, a vezető részvényekkel kapcsolatos egyéb hír nem érkezett - jegyezte meg.

A Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2938 forintra, az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,84 százalékkal 34 320 forintra nőtt. A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,91 százalékkal 1748 forintra, a Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,18 százalékkal 9630 forintra esett.

A BUMIX 10 055,11 ponton zárt csütörtökön, ez 113,56 pontos, 1,12 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.