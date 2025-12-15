A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,42 pontos emelkedéssel, 109 608 ponton nyitott hétfőn.

Iránykereséssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy pénteken folytatódott az enyhe emelkedés a tőzsdén, ugyanakkor 110 ezer pontnál fontos ellenállás húzódik a BUX indexben.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 33 700 forintnál látható támasz, 35 ezer forintnál ellenállási szint. Az OTP-részvények ára pénteken 80 forinttal, 0,23 százalékkal, 34 400 forintra nőtt, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama továbbra is a 200 napos mozgóátlag közelében 2938 forintnál húzódik, alatta 2900 forintnál látható támasz, felette 2966 forintnál ellenállás. A Mol árfolyama pénteken 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2940 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján 9500 forintnál erős támasz húzódik, a 30 napos mozgóátlag pedig ellenállást képez 9783 forintnál. A Richter-papírok ára pénteken 80 forinttal, 0,83 százalékkal, 9710 forintra erősödött, a részvények forgalma 917,0 millió forintot ért el.

A Magyar Telekom a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely 1762 forintnál így rövid távú támaszt jelent, viszont az 50 napos mozgóátlag ellenállást képez 1772 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1770 forintra emelkedett pénteken, forgalma 456,7 millió forint volt.