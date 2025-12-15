A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,42 pontos emelkedéssel, 109 608 ponton nyitott hétfőn.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy pénteken folytatódott az enyhe emelkedés a tőzsdén, ugyanakkor 110 ezer pontnál fontos ellenállás húzódik a BUX indexben.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 33 700 forintnál látható támasz, 35 ezer forintnál ellenállási szint. Az OTP-részvények ára pénteken 80 forinttal, 0,23 százalékkal, 34 400 forintra nőtt, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyama továbbra is a 200 napos mozgóátlag közelében 2938 forintnál húzódik, alatta 2900 forintnál látható támasz, felette 2966 forintnál ellenállás. A Mol árfolyama pénteken 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2940 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter grafikonján 9500 forintnál erős támasz húzódik, a 30 napos mozgóátlag pedig ellenállást képez 9783 forintnál. A Richter-papírok ára pénteken 80 forinttal, 0,83 százalékkal, 9710 forintra erősödött, a részvények forgalma 917,0 millió forintot ért el.
A Magyar Telekom a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely 1762 forintnál így rövid távú támaszt jelent, viszont az 50 napos mozgóátlag ellenállást képez 1772 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1770 forintra emelkedett pénteken, forgalma 456,7 millió forint volt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
