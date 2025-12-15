Unatkozni jövőre sem fog, akinek befektetni való pénze van, a részvénypiacok bár sokat emelkedtek az elmúlt években, továbbra is maradtak vonzó árazáson elérhető papírok, nem is kell messzire tekinteni, elég a régiónk tőzsdéin nézelődni.

Erősödő a trend, de megnőhet a volatilitás

Erről is volt szó a Concorde Zrt. hétfői háttérbeszélgetésén, ahol a mindenkit kiemelten érdeklődő forint árfolyamáról is elhangzottak a befektetési szolgáltató várakozásai. Jobbágy Sándor, vezető makrogazdasági elemző szerint a jelenlegi monetáris politika egyértelműen támogatja a magyar deviza erősödését, de az áprilisi választás átírhatja az euró-forint árfolyammozgását.

A volatilitás várhatóan megnő, 2026 első felében 375-395 közt mozoghat a keresztárfolyam, az év végére viszont gyengülés várható, akkor 391 forint körüli euróárfolyam jöhet.

Jobbágy Sándor úgy látja, a jövő évi GDP reálnövekedés motorja itthon a fogyasztás lehet, ennek számos forrása van: kedvezményes hitelek, reálbéremelés, nyugdíjemelés, juttatások, emellett a régóta várt nagyberuházások is termőre fordulhatnak 2026-ban.

Ezek alapján a Concorde 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a piacnál optimistábbak (a konszenzus 2,3 százalék), szóval az elmúlt 3 év stagnálása után végre szemmel látható mértékben bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye. Régiós összevetésben ezzel középmezőnyben lehetünk, a lengyelek mögött és Románia előtt.

Kép: Economx

Az árréstop vége inflációs kockázat

Az infláció 3,8 százalék lehet, itt az év elején láthatunk alacsonyabb értékeket. Az év második felében magasabb értékek jöhetnek, miután várhatóan az év közepén kivezetik az árréskorlátozó intézkedéseket. Az MNB alapkamat csökkentésére csupán 50 bázispont mutatkozik mozgástérként, azaz jövő decemberben 6 százalék lehet a ráta a Concorde várakozása szerint. A költségvetési hiány túlmutathat a kormányzati előrejelzésen, jövőre elérheti az 5,5 százalékot.

Visszatérve a forintra, rövidtávon az árfolyam akár 375-ig is erősödhet, ezt a technikai kép is lehetővé teszi, ugyanakkor a választások közeledtével nőhet a volatilitás, sok a lehetséges forgatókönyv, az egyik az, hogy kormányváltásra várva spekuláció indulhat a blokkolt EU-forrásokhoz lehívására.

Az agrárium az erős forint nagy vesztese

Az inflációval korrigálva a forint reálárfolyama egyébként kifejezetten magas, magyarán drága a devizánk, a Concorde szakértői szerint ennek a legnagyobb vesztese itthon az agrárium: ők dollárban kifejezve 2021 körüli terményárakkal találkoznak, ráadásul ugyanaz a dollár forintban idén sokkal kevesebbet ér, miközben a költségeik rengeteget emelkedtek, amelyek azonban forintban jelentkeznek.

A Concordenál azt tapasztalják, hogy a lakosság egyre többet takarít meg euróban, szerintük emiatt nincs is igazán mozgástér az árfolyam gyengítésére, ami az exportőröknek egyébként kedvezne - ez is a forinterősödés mellett szól.

Megcélozza a 125 ezres szintet a BUX

A magyar részvénypiaci árazások továbbra is nyomottak, pedig több tényező támogatja, hogy 2026 is jó év legyen a BÉT-en. Bukta Gábor, elemzési üzletágvezető elmondta: az előretekintő PE (árfolyam/egy-részvényre-jutó-nyereség) ráták a régióban jellemzően 7-9 közt mozognak átlagosan. Holott például a magyar részvényeket kibocsátó társaságok ennél jóval magasabb sajáttőkearányos nyereségre képesek. A divergencia elsősorban a tőkeköltségre vezethető vissza, azaz a befektetők jóval magasabb hozamot várnak el a magyar részvénypiactól, mint például az USA-ban. A tőkeköltség ugyanakkor csökkenthető lenne, például egy kiszámíthatóbb hazai gazdaságpolitika segítségével.

2026 végére 125 ezer pontos BUX várható, de egy esetleges békemegállapodás további gyors, 10-15 százalékos felértékelődést hozna a régió részvénypiacokon (a magyar blue chip részvények a Telekom kivételével valamilyen szinten mind kitettek az orosz-ukrán háborúnak) – emlékeztetett Bukta Gábor.

Jövőre már hat a német stimulus

A külgazdasági folyamatok még inkább izgalmasnak ígérkeznek. Az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, Gyurcsik Attila arról beszélt, a helyzet változatlan: a világot továbbra is erős egyensúlytalanság jellemzi, ahol Kínának fogyasztania, az USA-nak megszorítania, Európának pedig beruháznia kellene.

Kínával szemben a globális kereskedelem szinte minden szereplője függ valamilyen szinten, de van az a határ, amelyen túl ez már kockázatos, erre volt válasz Donald Trump számos idei vámintézkedése. Mit jelent, hogy Európa beruházási kényszerben van? Például azt, hogy a kontinensünkön még csak most gondolkodnak azon, hogy adatközpontokat építsenek (hogy az európai emberek adatait ne Amerikában tárolják).

Az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint Európának bőven lenne tere ösztönözni a gazdaságát, 2008 óta az USA-ra végig jóval nagyobb költségvetési hiány volt jellemző, rövid idő alatt nagy lemaradást szenvedett el a kontinensünk. De 2026 második felétől már látható jele lehet a német gazdasági stimulusnak, amely egyébként nagyságrendileg (a GDP arányában) a New Dealhez hasonló.

Kína sincs könnyű helyzetben, mivel 2026-ban képtelenek lesznek a korábbi ütemben exportálni (a vámok miatt), ezért nem igazán marad más út számukra, mint a belső fogyasztás felpörgetése.

Ideális a környezet, mehetnek tovább a részvénypiacok

Gyurcsik Attila szerint a Trump-féle külkereskedelmi politika összességében európai fiskális lazítást, kínai stimulust eredményez(ett), emellett az amerikai fiskális politika is támogató marad. A monetáris politika pedig Európában és Amerikában is a további lazítás felé halad. A kettő együtt ideális a tőkepiacoknak, recesszió a fentiek miatt a vezető gazdaságokban aligha fenyeget.

Moró Tamás, a Concorde vezető stratégája arra számít, hogy 2026 elején folytatódnak Európában a kereskedelempolitikai védőintézkedések, elsősorban Kína ellen. Ez az EU-ban azzal párosul, hogy a stimulus miatt kevésbé lesz tér az infláció csökkenésére, ez a környezet (negatív reálkamat, látható nominális kamattal) elsősorban a bankoknak kedvező, vagyis jövőre is érdemes lehet bankrészvényeket tartani.

A negatív reálkamat (amire jó esély van a tengerentúlon is) további áremelkedést válthat ki a nemesfémek, főleg az arany piacán – amit egyébként a Concorde szakértői szerint egyértelműen befektetői sztori fűt, kevésbé önmagában a pénzmennyiség növekedése.

A mesterséges intelligencia továbbra is az egyik vezető sztori a tőkepiacokon, azonban jövőre új üzleti modellre rendelkezhetnek be a szektor szereplői: eddig beruházásigény nélkül is tudtak árbevételt növelni, most viszont más helyzet van, muszáj beruházni, ezek a capex-ek pedig amortizálódnak és időszakonként megújítandók. A fő kérdés azonban az, hogy milyen termelékenységnövekedés következik majd az AI-beruházásokból, amit ma még nehéz előrejelezni.

Európában azoknak a szektoroknak a részvényei lehetnek felülteljesítők, amelyek valamilyen szintű védelemben részesülnek a kínai árudömpinggel szemben, mint ahogy idén az acéliparral történt.