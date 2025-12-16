A Gazdaságkutató Intézet 2024. évi nettó keresetek települések szerint alakulását vizsgálta meg, amely alapján a legmagasabb nettó átlagkeresetet Budapest adta (606 ezer forint), ám a növekedés itt történt a leglassabb ütemben, 12 százalékkal – írja az Index.

A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél jelentősen alacsonyabban alakult a nettó átlagkereset (504 ezer forint), amely 13,5 százalékkal bővülés az előző évhez képest.

A városokban 456 ezer forint, a nagyközségekben és községekben pedig 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem. Utóbbi esetében volt a legmagasabb a növekedés, mindkét településtípuson átlagosan 14 százalékkal emelkedtek a keresetek.

A fővárosi átlagkereset 50 százalékkal haladja meg a községek, és 20 százalékkal a vármegyei jogú városok munkabéreket.

A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), a legmagasabb pedig Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt. A legmagasabb nettó átlagkereset Budapest, Győr, Paks és Székesfehérvár térségében van. A legalacsonyabb átlagkeresetek a délnyugati és az északkeleti régiókban vannak, itt is kifejezetten a kisebb településeken.

A statisztikát azonban nagyban torzíthatja, hogy a Budapesten dolgoz, de állandó lakcímmel más településen rendelkezők jövedelme nem a főváros átlagába számít bele, hanem más vidéki települések arányát emeli.

A GKI szerint felzárkózás figyelhető meg a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, hiszen a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek az eddig alacsonynak számító területeken, tehát a délnyugati és keleti régiókban, amely a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének tudható be.

Az intézet szerint ebben az is közrejátszhat, hogy bár az alacsonyabb átlagkeresetű településeken gyorsabban nőttek a bérek, a nominális emelkedés továbbra is a magasabb keresetű térségekben volt a legnagyobb.