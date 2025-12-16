2025. december 16-án megtörtént a javítások műszaki átadás-átvétele a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével - írja az MTI.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát

- tette hozzá az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Kiemelték, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni. A közlemény szerint azonban az írásos garancia nem született meg.

Kedden helyszínbejárással egybekötött ellenőrzést tartott az ÉKM szakemberei, a Strabag és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői. A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az elvégzett munka elfogadható-e, és az utat tartósan forgalom alá lehet-e helyezni.

Korábban Lázár János építési és közlekedési miniszter nem fukarkodott az erős szavakkal, amikor beismerte, hogy a Strabag mulasztása miatt nem adják át az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát.

Az átadásról bővebben az alábbi cikkben olvashat: