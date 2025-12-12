A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: az átlagostól kissé elmaradt a magyar tőzsde forgalma a hét utolsó kereskedési napján, a BUX ugyanakkor pluszban tudott zárni, és felülteljesítette az európai tőzsdék többségét.
Fontos bejelentés nem mozgatta a hazai börzét, a vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett leginkább pénteken, az előző napi csökkenés után - tette hozzá.
A Mol árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2940 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,23 százalékkal, 34 400 forintra nőtt, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1770 forintra emelkedett, forgalma 456,7 millió forint volt.
A Richter-papírok ára 80 forinttal, 0,83 százalékkal, 9710 forintra erősödött, a részvények forgalma 917,0 millió forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 044,35 ponton zárt pénteken, ez 10,76 pontos, 0,11 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!