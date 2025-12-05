Két évtized után jelentős változásra kerül sor a Slovnaft a.s. vezetésében: Világi Oszkár, az igazgatótanács elnöke és a vállalat történetének leghosszabb ideje hivatalban lévő vezérigazgatója ugyanis távozik a cég operatív irányításából. A vállalat új vezérigazgatói és igazgatótanácsi elnöki posztját decembertől Szabó Gábor veszi át – írja a Paraméter.

A közöltek alapján Világi továbbra is aktív marad a Mol-csoportban: a végrehajtó bizottság tagjaként és a Mol igazgatótanácsának tagjaként folytatja munkáját. Marek Senkovic a továbbiakban is ellátja jelenlegi feladatát, a Slovnaft ügyvezető-igazgatójaként és igazgatótanácsi tagjaként.

Felidézték, Világi Oszkár kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a Mol-csoport belépett a Slovnaftba, és az azt követő integrációs folyamatban is meghatározó volt. 2006-ban nevezték ki vezérigazgatónak, három évvel később pedig az igazgatótanács elnöke lett. Vezetése alatt a Slovnaft sikeresen átvészelte a globális pénzügyi válságot, a Covid-pandémiát és az ukrajnai háború hatásait.

A vállalat történetének legnagyobb, közel kétmilliárd eurós beruházási programját valósította meg,

modernizálta az Adria kőolajvezetéket, üzembe helyezte az LDPE4 kulcsfontosságú petrolkémiai egységet, valamint megújította a töltőállomások hálózatát a Fresh Corner koncepcióval. A cég regionális pozíciója is erősödött, és tevékenységét Csehországra és Lengyelországra is kiterjesztette – sorolták.

Emlékeztettek, az új vezérigazgató és igazgatótanácsi elnök, Szabó Gábor a Mol-csoport egyik legtapasztaltabb menedzsere. A Slovnaftnál betöltött új tisztségei mellett továbbra is ellátja a Mol Downstream üzletágért felelős alelnöki feladatait.