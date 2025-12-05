A tárca kiadványa szerint áramkimaradás esetére érdemes tartalék világítási eszközöket előkészíteni, többek között LED-lámpát, gyertyát vagy öngyújtót, illetve elemlámpát tartalék elemekkel, vagy fejlámpát, esetleg petróleumlámpát.

A minisztérium javasolja, hogy áramszünetkor száraz- vagy denaturált szesszel működő főzőeszközön főzzünk, de egy grillező vagy egy gázfőző is segíthet

– írja a Paraméter. Kiemelik továbbá, hogy érdemes rendelkeznünk infokommunikációs eszközzel, például elemes rádióval.

Az útmutató kitér arra is, hogy nem szabad az elsősegélyről se megfeledkezni, jó, ha van otthon alapvető gyógyszerekkel, vényköteles készítményekkel és kötszerekkel felszerelt házipatika, emellett pedig a higiéniai felszerelések is elengedhetetlenek.

A belügyminisztérium ezen felül azt tanácsolja, hogy rendelkezzünk elegendő készpénz-tartalékkal, ami legalább kétheti bevásárlásra elég.