A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 151,91 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel, 109 387,87 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: váltakozó hangulat volt jellemző a hazai tőzsdére, ahol végül a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot.

Az elemző szerint az olajpapír árfolyam-emelkedésének hátterében azok a sajtóértesülések állnak, amelyek szerint a Mol aktívan érdeklődik az oroszországi Lukoil európai eszközei, valamint a szerbiai NIS finomító és egyéb balkáni finomítók iránt. Mindezeket a híreket pedig a befektetők pozitívan értékelték. Megjegyezte, hogy az OTP enyhe csökkenése profitrealizálással magyarázható.

A Mol 42 forinttal, 1,44 százalékkal 2960 forintra, a Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,47 százalékkal 9660 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 250 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1750 forintra esett.

A BUMIX 10 213,25 ponton zárt csütörtökön, ez 48,95 pontos, 0,48 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.