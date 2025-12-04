A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 151,91 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel, 109 387,87 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: váltakozó hangulat volt jellemző a hazai tőzsdére, ahol végül a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot.
Az elemző szerint az olajpapír árfolyam-emelkedésének hátterében azok a sajtóértesülések állnak, amelyek szerint a Mol aktívan érdeklődik az oroszországi Lukoil európai eszközei, valamint a szerbiai NIS finomító és egyéb balkáni finomítók iránt. Mindezeket a híreket pedig a befektetők pozitívan értékelték. Megjegyezte, hogy az OTP enyhe csökkenése profitrealizálással magyarázható.
A Mol 42 forinttal, 1,44 százalékkal 2960 forintra, a Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,47 százalékkal 9660 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 250 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1750 forintra esett.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
