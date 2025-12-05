Véget ért a szavazás a Bundestagban a német nyugdíjtörvényről. A CDU/CSU és a szociáldemokrata koalíció tagjai közül a pénteki szavazáson 319-en szavaztak igennel, a törvényjavaslat így átment, de nem sokon múlt a dolog (az egyszerű többséghez 316 igen szavazatra volt szükség).

Mint arról az Economx is beszámolt, a CDU-n belül 18-an azt jelezték korábban, hogy nemmel voksolnak, ez pedig veszélybe sodorta a kormányszövetség szűk, 12 fős többségét. A szavazás név szerinti volt, hamarosan közzéteszik, ki hogyan döntött. A szélsőbaloldali Die Linke az utolsó pillanatban felajánlotta, hogy képviselői tartózkodnak, így kevesebb szavazat is elég lehetett a törvényjavaslat elfogadásához.

A konzervatív párton belül a kiszavazás potenciálisan a koalíció felbontását is eredményezhette volna. Politikai elemzők szerint a koalíciós pártok nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy a nyugdíjtörvényt a Bundestag elé terjesztették, miután a héten kiderült, hogy néhány fiatalabb konzervatív képviselő nem hajlandó feladni ellenállását.