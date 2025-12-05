A Tesla lépése az októberben piacra dobott, szintén alacsonyabb árú Model Y crossovert követi, azzal a szándékkal, hogy a gyártó megtartsa piaci részesedését az egyre élesebb elektromos autópiacon az olcsó járműveket kínáló kínai versenytársakkal szemben.
Az új Model 3-as Németországban átszámolva nagyjából 14,5 millió forintba, Norvégiában 11,2 millió forintba, Svédországban 16,2 millió forintba kerül. – írja a Reuters. Magyarországon 15 499 990 forintért kapható a Portfolio alapján.
Brutális árcsökkentéssel tör be Magyarországra a fapados TeslaA Model Y korábbi verziójánál közel 4 millióval olcsóbban, már 16 669 900 forinttól kapható a széria új, egyszerűsített változata.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
