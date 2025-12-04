A Tesco az általa forgalmazott Stockwell fekete tea 150 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, továbbá a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Stockwell fekete tea
- Kiszerelés: 150 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L3629/1/150 valamint L3629/1/149
- Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J
A hatóság azt kéri, amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termekből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
