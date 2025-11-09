Az érzelmek ára: milliárdokat éget el a pánik

A beszélgetésben szó volt a félelemről, kapzsiságról, túlzott magabiztosságról, valamint arról, hogyan lehet tudatos befektetővé válni egy olyan világban, ahol minden percben új impulzusok érnek. Megnéztük, mit tanulhatunk a korábbi válságokból, és hogy a mesterséges intelligencia tényleg segíthet-e abban, hogy az emberi érzelmek ne írják felül a józan logikát.
Erről lesz még szó az adásban:
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adó tanácsnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A CIB Bank Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben alaposan tájékozódjon, gondosan mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.
A Private Banking és Prémium Üzletfelekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat megtalálható a www.cib.hu honlapon és a bankfiókokban.
A tartalom a CIB Bank megbízásából készült.
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!