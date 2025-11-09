Az érzelmek ára: milliárdokat éget el a pánik

A Money Talks legújabb epizódjában két tapasztalt szakemberrel, Gyurcsik Attilával, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatójával és Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk arról, miért az érzelem a legnagyobb ellensége, vagy épp szövetségese, a befektetőnek.

A beszélgetésben szó volt a félelemről, kapzsiságról, túlzott magabiztosságról, valamint arról, hogyan lehet tudatos befektetővé válni egy olyan világban, ahol minden percben új impulzusok érnek. Megnéztük, mit tanulhatunk a korábbi válságokból, és hogy a mesterséges intelligencia tényleg segíthet-e abban, hogy az emberi érzelmek ne írják felül a józan logikát.

Erről lesz még szó az adásban:

Mi történik a fejünkben, amikor a piac esik — és miért hisszük el, hogy „most másképp lesz?

Miért hajlamosak még a profik is pánikolni vagy túlzottan optimistává válni?

Hogyan segíthet egy tanácsadó vagy egy bank abban, hogy higgadtan döntsünk a legviharosabb időkben is?

