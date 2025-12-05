A BKV belső vizsgálatot indított, és megerősítette, hogy egy munkatársuk nem működött közre abban, hogy egy idős férfit újraélesszenek a Határ úti metrómegállónál – írta meg a Szeretlek Magyarország. Végül a mentők vitték kórházba a férfit, akit egy járókelő élesztett újra. Minderről egy utas számolt be közösségi oldalán.

Ebből kiderül, hogy december 3-án a közeli forgalmi irodában próbált segítséget kérni két fiatal, akik többször is megnyomták a hívógombot, de nem történt semmi. A posztjában az utas azt írja, amikor végre kijött egy nő a forgalmi irodából, „elmondtuk a helyzetet, kértük tőle a defibrillátort (az ajtóból ő is látta, hogy újraélesztés zajlik). Nem adta oda. Csak a kifogások: „már jön a mentő”, „csak a metró területén lehet használni”, „tudja valaki használni?!” stb.”

A nő hangsúlyozta, hogy a félautomata defibrillátort bárki használhatja, és azokat „nem lehet rosszul használni”. Hozzátette, hogy egy laikus által végzett korai defibrilláció többszörösére növeli a túlélés esélyét, és szerinte „életveszélyben nincs olyan szabályzat, ami felülírhatná az élet védelmét”.

A BKV az esettel kapcsoltban a lapnak azt írta, belső vizsgálatot rendeltek el, amely jelenleg is tart.

„Azt tudjuk biztosan, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja, hogy minden körülményt teljes körűen tisztázzon a társaság” – írták.

Hozzátették,

„a BKV-nál nincsen olyan szabályozás vagy előírás, amely tiltja a metró területén elhelyezett defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, különösen nem vészhelyzet esetén, mivel a készülék a BKV Zrt. tulajdona, amelyért a szolgálatban lévő munkatárs felelősséggel tartozik, a megfelelő eljárás nem a készülék átadása lett volna, hanem az, hogy az ügyeletes maga viszi ki a defibrillátort a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában.”

Az M2, M3 és M4 metróvonal minden állomásán elérhetők legyenek defibrillátorok, továbbá az M1 vonalon a Mexikói útnál, a Hősök terén, az Oktogonon és a Vörösmarty téren, a Széchenyi fürdő és a Deák Ferenc tér állomáson is rendelkezésre állnak életmentő készülékek.

A társaság azt is megjegyezte, hogy a BKV metrónál dolgozó munkatársai rendszeres képzéseken vesznek részt, hogy szükség esetén magabiztosan és szakszerűen tudják használni az életmentő eszközöket.

A Büntető Törvénykönyv szerint mindenkinek általános segítségnyújtási kötelezettsége van a tőle elvárható mértékig.