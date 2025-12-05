Budapesten megnyílt Magyarország első Basket Plus üzlete, az olcsósága mellett „fapados Aldiként” emlegetett Mere diszkont hazai változata – számol be az Index.

Bár az orosz üzletlánc nyitása régóta várat magára, most betekintést engedtek a raklapos modellt alkalmazó bolt rejtelmeibe. A XVIII. kerületi Besence utcai üzlet megnyitója több érdekes összefüggésre világított rá, mind az árak, mind a termékkínálat tekintetében.

A riport szerint 15 boltot terveznek nyitni a közeljövőben, és 3 hónapot csúszott a nyitás,

ám a szerb boltjaikhoz képest modernebb. Az áruk nagyobb kiszerelés mellett olcsóbb árazást ígérnek.

Orosz, osztrák, német és szlovák eredetű termékek is sorakoznak a polcokon, a különféle élelmiszerektől a drogériatermékekig.