Budapesten megnyílt Magyarország első Basket Plus üzlete, az olcsósága mellett „fapados Aldiként” emlegetett Mere diszkont hazai változata – számol be az Index.
Bár az orosz üzletlánc nyitása régóta várat magára, most betekintést engedtek a raklapos modellt alkalmazó bolt rejtelmeibe. A XVIII. kerületi Besence utcai üzlet megnyitója több érdekes összefüggésre világított rá, mind az árak, mind a termékkínálat tekintetében.
A riport szerint 15 boltot terveznek nyitni a közeljövőben, és 3 hónapot csúszott a nyitás,
ám a szerb boltjaikhoz képest modernebb. Az áruk nagyobb kiszerelés mellett olcsóbb árazást ígérnek.
Orosz, osztrák, német és szlovák eredetű termékek is sorakoznak a polcokon, a különféle élelmiszerektől a drogériatermékekig.
Az orosz diszkont már a szomszédban vanMegnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán az orosz diszkontüzletlánc, a Mere. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!