A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: átlagos forgalom mellett alulteljesítő volt a budapesti tőzsde. A nemzetközi piacokon kedvező a hangulat, nem érkezett hír, ami indokolná ezt a csökkenést – jegyezte meg.

A vezető részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni. Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb, kedden publikált gazdasági előrejelzésében az idei várható magyar GDP-növekedést lefelé módosította (0,5 százalékról 0,3 százalékra), emiatt kockázatkerülés indulhatott a befektetők körében

– vélekedett az elemző.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 0,95 százalékkal 34 390 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,34 százalékkal 1760 forintra gyengült, forgalma 242,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9700 forintra erősödött, a részvények forgalma 977,6 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 341,09 ponton zárt kedden, ez 16,87 pontos, 0,16 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.