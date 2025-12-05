Az MVM csoport képes lesz elegendő gázzal ellátni az országot akkor is, ha az Oroszországból történő import leáll, bár az árak valószínűleg emelkedni fognak – nyilatkozta a Reutersnek a vállalat vezérigazgatója.

Az Európai Unió szerdán megállapodott arról, hogy 2027 végéig fokozatosan megszünteti az orosz gázimportot, annak érdekében, hogy véget vessen az évtizedek óta tartó energiafüggőségének. A rövid távú gázvezetékes szerződésekre ez már 2026 júniusától hatással lesz. Magyarország ellenzi a lépést, és kijelentette, hogy az EU Bíróságán fogja megtámadni a jogszabályt.

Mátrai Károly, annak az MVM-nek a vezérigazgatója, amely Közép-Európában több mint 10 milliárd köbméter gázt forgalmaz és 40-45 százalékos részesedéssel rendelkezik a magyar nagykereskedelmi piacon, elmondta, hogy az MVM több más beszállítóval is tárgyal, bár a cégeket nem nevezte meg.

Úgy véljük, hogy oroszországi szállítások nélkül is képesek leszünk Magyarországot gázzal ellátni

– mondta Mátrai, hozzátéve, ha Magyarország hosszú távú gázvásárlási szerződése Oroszországgal az EU tervezett tilalma alá is esik, az MVM hozzáférhet majd Európa különböző LNG-kikötői kapacitásaihoz, és "valószínűleg lesz elegendő gáz".

Az MVM évi 1 milliárd köbméter LNG-kapacitást biztosított magának a horvátországi Krk terminálon, és szerződést kötött a Shellel évi körülbelül 200 millió köbméterről 2026-tól, valamint a francia Engie-vel 400 millió köbméterről.

Mátrai azonban elmondta, hogy az LNG-kikötőkből Magyarországra és Szlovákiába történő szállítás költségei a jövőben megnövelhetik az árakat.

Hosszú távú szerződés keretében az MVM jelenleg 3,5 milliárd köbméter orosz gázt importál a Turkstream gázvezetéken keresztül, emellett a spot piacon is vásárol orosz és más eredetű földgázt, hogy kielégítse az évi körülbelül 8 milliárd köbméteres hazai keresletet, valamint hogy Szlovákiába is tudjon szállítani.

