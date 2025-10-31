céginfó.hu

Ha nem elég a nyugdíj, akkor lejjebb kell adni a minőséget – Videóriport

A nyugdíj szó hallatán a legtöbb ember ideges lesz. Vagy azért, mert nem elégedett a kapott összeggel vagy azért, mert fél, hogy mire oda jut, neki már nem is lesz. Az Economx új videóriportjában megkérdeztük, hogy mekkora volna a kívánt összeg, amivel boldogan élhetnénk, míg meg nem halunk.
Faragó Janka, 2025. november 9. Fotó: Economx

2025-ben az átlagos öregségi nyugdíj körülbelül 242 ezer forint havonta, de a nyugdíjasok csaknem negyede 120 ezer forint alatti ellátásból él. 

Az Economx új videó riportjában azt próbáltuk megtudni, hogy ebből az összegből hogyan képes valaki gazdálkodni. Több válaszoló elmondta, hogy ott ahol nem elég a nyugdíj a ruha, a környezet és az étel minőségén kezdenek el spórolni.

Közben a mindennapi kiadások folyamatosan nőnek, így egyre többen fordulnak önkéntes nyugdíjpénztárakhoz vagy befektetésekhez, hogy a későbbi évekre biztonságot teremtsenek.

A kérdés az, hogy az emberek szerint mennyi pénz kellene ma ahhoz, hogy nyugodtan lehessen nyugdíjba menni Magyarországon.

 

Faragó Janka, 2025. október 31. péntek, 08:15
