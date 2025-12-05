Új csalási formára hívja fel a figyelmet az Államkincstár a Mobilkincstár appban - szúrta ki a Portfolio. A figyelmeztetés szerint csalók élnek vissza a Kincstár nevével, állítólagos adategyeztetés ürügyével SMS üzenetekben keresik az ügyfeleket, akiknek a személyes adatait próbálják így megszerezni.

Az üzenet természetesen nem a Magyar Államkincstártól érkezik. Arra kérik az ügyfeleket, hogy az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel körültekintően bánjanak.

Aki óvatlanul járt el és megadta az adatait a csalóknak, tegyen bejelentést a 1811-es számon, javasolja a Kincstár.