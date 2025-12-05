A Byron-vihar miatt országszerte problémák adódtak. Tegnap már bejelentették, hogy Attikában és az ország más területein továbbra is zárva maradnak az iskolák. A rossz időjárás 800 km-es kiterjedésű. A csapadék nemcsak nagyon intenzív, hanem hosszú ideig is eltart. Sok helyen jégeső is esik, valamint időnként orkánerejű szél kíséri.

Megara és Mandra házainak földszintjéről a hirtelen kialakuló árvizek miatt a felsőbb emeletekre kellett költözniük a lakóknak. Az Attika régióban 290 vészhívás érkezett, 90 helyen szivattyúzzák a vizet, és 27 fát vágtak ki, a Peloponnészosz régióban 41 hívás érkezett.

Az Athén–Korinthosz közötti autópályát az Eleuszisz fizetős úttól Korinthoszig lezárták a földcsuszamlások és a felgyülemlett víz miatt. Már többórás sor alakult ki az elefsinai fizetőpontnál, miután a kerülőút felé tartó járműveket Nea Peramos közelében leállították. Monastirakiban folyók alakultak ki az utcákon.

A videót Xenia Drakopoulou készítette Alimosban, ahol a lakók kétségbeesetten próbálják megvédeni járműveiket:

További heves esőzésekre és viharokra lehet számítani:

Közép-Macedóniában

Thesszáliában és a Sporádokban

a keleti Égei-tenger szigetein (Észak-Hiosz és délebbre) és a Dodekanészosz-szigetcsoporton

a Kikládok és főként Kréta nyugati és déli részén,

Közép- és Kelet-Sztereában (beleértve Attikát is) és Éviában

A rossz időjárás miatt elhalasztották a péntekre tervezett tanártüntetést az athéni Oktatási Minisztérium épülete elé, az Olympiakosz - Fenerbahce mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.

A Nemzeti Obszervatórium Meteo.gr adatai szerint a legtöbb csapadékot Nyugat- és Észak-Attikában mérték, reggel 7 óráig Vlychadában 131 mm volt, valamint Avlonában108 mm.

Az attikai Vlychadában egyébként csütörtök délutántól péntek reggelig összesen 245 mm eső esett.

Nafplió gyönyörű kis utcácskái is víz alatt vannak, Nea Peramos „elsüllyedt” – fogalmazott a Kathimerini nevű görög lap.

Kréta sem úszta meg: Agios Nikolaosra is lecsapott a Byron.

A Byron vihar a part menti területet, a kávézókat és éttermeket tarolta le, károk keletkeztek az olajfaligetekben az Elounda-i Kritsa síkságon és a környező falvakban is.