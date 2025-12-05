Négy hónap alatt 140 százalékkal emelkedtek az American Eagle ruhamárka részvényei, miután a vállalat Sydney Sweeney-vel forgatta le történetének eddigi legdrágább reklámfilmjét.

A Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans nevet viselő kampányt számos kritika érte annak üzenete miatt, kezdve azzal, hogy az angol 'jeans' (farmer) és a 'genes' (gének) szavak azonos hangzású kiejtése miatt azt a kettős üzenetet hordozhatja, hogy az Eufória című sorozatból és a The Voyeurs című filmből ismert színésznőnek vannak a 'legjobb génjei'.

Íme, a szóban forgó reklámfilm, ami berobbantotta az eseményeket a divatcégnél:

Ez azonban nem rengette meg a bizalmat a ruhamárkában, sőt:

a vállalat nettó eredménye az elmúlt negyedévben 91,3 millió dollárra ugrott, ami részvényenként 53 centnek felel meg, ami jócskán túlszárnyalja az egy évvel ezelőtti 80 millió dolláros, illetve 41 centes értékeket

– írja a Portfolio.

A menedzsment emellett úgy látja, hogy még a negyedik negyedévben is kitarthat a lendület, ennek megfelelően a korábbi 255-265 millió dolláros sávról 303-308 millió dollárra emelték az éves eredményvárakozásukat.

Noha egyértelműen a kampányvideó repítette ilyen magasságokba a vállalatot, Donald Trump is asszisztált hozzá.