Négy hónap alatt 140 százalékkal emelkedtek az American Eagle ruhamárka részvényei, miután a vállalat Sydney Sweeney-vel forgatta le történetének eddigi legdrágább reklámfilmjét.

A Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans nevet viselő kampányt számos kritika érte annak üzenete miatt, kezdve azzal, hogy az angol 'jeans' (farmer) és a 'genes' (gének) szavak azonos hangzású kiejtése miatt azt a kettős üzenetet hordozhatja, hogy az Eufória című sorozatból és a The Voyeurs című filmből ismert színésznőnek vannak a 'legjobb génjei'.

Íme, a szóban forgó reklámfilm, ami berobbantotta az eseményeket a divatcégnél:

Ez azonban nem rengette meg a bizalmat a ruhamárkában, sőt:

a vállalat nettó eredménye az elmúlt negyedévben 91,3 millió dollárra ugrott, ami részvényenként 53 centnek felel meg, ami jócskán túlszárnyalja az egy évvel ezelőtti 80 millió dolláros, illetve 41 centes értékeket

írja a Portfolio.

A menedzsment emellett úgy látja, hogy még a negyedik negyedévben is kitarthat a lendület, ennek megfelelően a korábbi 255-265 millió dolláros sávról 303-308 millió dollárra emelték az éves eredményvárakozásukat.

Noha egyértelműen a kampányvideó repítette ilyen magasságokba a vállalatot, Donald Trump is asszisztált hozzá.

Kapcsolódó

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!