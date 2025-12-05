Négy hónap alatt 140 százalékkal emelkedtek az American Eagle ruhamárka részvényei, miután a vállalat Sydney Sweeney-vel forgatta le történetének eddigi legdrágább reklámfilmjét.
A Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans nevet viselő kampányt számos kritika érte annak üzenete miatt, kezdve azzal, hogy az angol 'jeans' (farmer) és a 'genes' (gének) szavak azonos hangzású kiejtése miatt azt a kettős üzenetet hordozhatja, hogy az Eufória című sorozatból és a The Voyeurs című filmből ismert színésznőnek vannak a 'legjobb génjei'.
Íme, a szóban forgó reklámfilm, ami berobbantotta az eseményeket a divatcégnél:
Ez azonban nem rengette meg a bizalmat a ruhamárkában, sőt:
a vállalat nettó eredménye az elmúlt negyedévben 91,3 millió dollárra ugrott, ami részvényenként 53 centnek felel meg, ami jócskán túlszárnyalja az egy évvel ezelőtti 80 millió dolláros, illetve 41 centes értékeket
– írja a Portfolio.
A menedzsment emellett úgy látja, hogy még a negyedik negyedévben is kitarthat a lendület, ennek megfelelően a korábbi 255-265 millió dolláros sávról 303-308 millió dollárra emelték az éves eredményvárakozásukat.
Noha egyértelműen a kampányvideó repítette ilyen magasságokba a vállalatot, Donald Trump is asszisztált hozzá.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!