Három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban a Wizz Air, miután az is kiderült, hogy az európai fapados légitársaságok sorra készülnek arra, hogy újraindítsák járataikat Ukrajnába – de csak akkor, ha valóban megszületik egy békemegállapodás és tűzszünet.
Debrecenből ezekre a helykre lehet eljutni:
- március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.
- május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével.
- júniustól visszatér az isztambuli járata Törökország legnépesebb városába, a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság.
Nincs bajban a Wizz Air – vagy mégis? Nagy fordulatról beszélnek, de maradt kérdőjelA Wizz Air egyszerre küld vészjeleket és növekedési ütemtervet: miközben a légitársaság továbbra is veszteséges évet vár, romlanak bizonyos üzleti mutatói és nő az adóssága, a cég Budapesten új bővítési programot jelentett be. Elemzők szerint nincs likviditási válság, de a vállalat jövője komoly kérdéseket vet fel.
