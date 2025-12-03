A nyugdíjfolyósítási dátumok főszabálya alapján 2026-ban is minden hónap 12. napjához legközelebbi munkanapokon történnek a kifizetések. Ha pedig az hétvégére esne, akkor az ellátás pár nappal hamarabb érkezik.

Ezen felül a Magyar Államkincstár is feltünteti a naptárában, hogy mikor történnek meg a kifizetések, ám a 2026-os dátumokat még nem tüntették fel. Azonban a 24.hu a főszabályok alapján azt írja, hogy várhatóan 2026. február 12-én, csütörtökön utalhatják a több mint dupla összegű nyugdíjat.

Kapcsolódó Egy javaslat szerint meg kell szüntetni a nők korábbi nyugdíjazását