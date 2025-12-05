A pénteken bejelentette megállapodás értelmében a Warner Bros. részvényesei részvényenként 27,75 dollárt kapnak készpénzben és Netflix részvényekben. A tranzakció teljes saját tőke értéke 72 milliárd dollár, míg a vállalati értéke mintegy 82,7 milliárd dollár.

Az értékesítés lezárása előtt a Warner Bros. leválasztja a CNN, a TBS és a TNT kábelcsatornákat, így azok nem képezik az üzlet részét – írja a Bloomberg.

A Netflix korábban soha nem költött ekkora nagyságrendű akvizíciót. A streaming-óriás Hollywood legértékesebb vállalatává nőtte ki magát.

A felvásárlással a Netflix az HBO hálózat tulajdonosa lesz, és az olyan népszerű sorozatok jogait is megszerzi, mint a Fehér Lótusz, valamint egy hatalmas film- és tévéarchívum is a rendelkezésükre áll, így többek között a Harry Potter és a Jóbarátok is.

A tranzakció azt követően zárulhat le, hogy a Warner egyik részlege, a Discovery Global különválik és önálló vállalatként folytatja tovább.